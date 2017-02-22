- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Суд ухвалив вирок контрабандисту, який намагався вивезти «Апостола» з України
23 лютого 2017, 11:53 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Вовчанський районний суд Харківської області 20 лютого ухвалив вирок контрабандисту, який намагався вивезти з України книгу-стародрук «Апостол».
Як повідомляє Depo.Харків, суд встановив, що порушник діяв на замовлення чоловіка на ім'я Володимир з Росії.
15 листопада зловмисник отримав від невстановленої особи книгу-стародрук "Апостол" (1638 року), яка належить до культурних цінностей та має історичне значення. Того ж дня, не маючи свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України, він завернув книгу у светр, який сховав на дно пакету та заклав продуктами харчування, і сів на автобус "Харків – Шебекіно".
Під час проходження контролю в міжнародному пункті пропуску "Плетенівка" книгу виявили правоохоронці. Зловмисника затримали.
Встановити законного власника книги "Апостол" суд не зміг.
24 січня 2017 року між прокурором та підсудним була укладена угода про визнання винуватості та узгоджене покарання – чотири роки позбавлення волі з іспитовим терміном в два роки та шість місяців.
Суд угоду затвердив та призначив узгоджене покарання. Книгу конфіскували та передали у власність держави.
Рейтинг
0
0
Останні новини
У православних і греко-католиків 27 лютого розпочинається Великий піст | 24 лютого 2017, 13:00 | Релігійні свята і традиції
Священики та семінаристи УГКЦ змагалися у гігант-слаломі | 24 лютого 2017, 12:56 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя
В УПЦ (МП) звинувачують Мінкульт у «затягуванні в суді процесу оскарження нереєстрації статутів УПЦ» | 24 лютого 2017, 10:48 | Державно-конфесійні стосунки
Згадали: Суд дозволив УПЦ (МП) провести Всеукраїнську ходу, яка відбулася ще у 2016 році | 24 лютого 2017, 10:16 | УПЦ (МП)
В Ізраїлі під час реставрації синагоги знайдено 1800-річний камінь з написами на івриті | 24 лютого 2017, 09:53 | Світові
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
10 лютого 2017, 09:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 13 лютого 2017, 10:04
7 лютого 2017, 09:33 | Протести і конфлікти | 9 лютого 2017, 08:21
У Дніпрі суд розглядає повернення органного залу з власності УПЦ (МП)
Останні коментарі
Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...
Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою
гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии
Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.
http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/