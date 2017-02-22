Суд ухвалив вирок контрабандисту, який намагався вивезти «Апостола» з України

Вовчанський районний суд Харківської області 20 лютого ухвалив вирок контрабандисту, який намагався вивезти з України книгу-стародрук «Апостол».

Як повідомляє Depo.Харків, суд встановив, що порушник діяв на замовлення чоловіка на ім'я Володимир з Росії.

15 листопада зловмисник отримав від невстановленої особи книгу-стародрук "Апостол" (1638 року), яка належить до культурних цінностей та має історичне значення. Того ж дня, не маючи свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України, він завернув книгу у светр, який сховав на дно пакету та заклав продуктами харчування, і сів на автобус "Харків – Шебекіно".

Під час проходження контролю в міжнародному пункті пропуску "Плетенівка" книгу виявили правоохоронці. Зловмисника затримали.

Встановити законного власника книги "Апостол" суд не зміг.

24 січня 2017 року між прокурором та підсудним була укладена угода про визнання винуватості та узгоджене покарання – чотири роки позбавлення волі з іспитовим терміном в два роки та шість місяців.

Суд угоду затвердив та призначив узгоджене покарання. Книгу конфіскували та передали у власність держави.