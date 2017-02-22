Суд ухвалив вирок контрабандисту, який намагався вивезти «Апостола» з України

23 лютого 2017, 11:53 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

sud2.jpg-fff.jpgВовчанський районний суд Харківської області 20 лютого ухвалив вирок контрабандисту, який намагався вивезти з України книгу-стародрук «Апостол».

Як повідомляє Depo.Харків, суд встановив, що порушник діяв на замовлення чоловіка на ім'я Володимир з Росії.

15 листопада зловмисник отримав від невстановленої особи книгу-стародрук "Апостол" (1638 року), яка належить до культурних цінностей та має історичне значення. Того ж дня, не маючи свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України, він завернув книгу у светр, який сховав на дно пакету та заклав продуктами харчування, і сів на автобус "Харків – Шебекіно".

Під час проходження контролю в міжнародному пункті пропуску "Плетенівка" книгу виявили правоохоронці. Зловмисника затримали.

Встановити законного власника книги "Апостол" суд не зміг.

24 січня 2017 року між прокурором та підсудним була укладена угода про визнання винуватості та узгоджене покарання – чотири роки позбавлення волі з іспитовим терміном в два роки та шість місяців.

Суд угоду затвердив та призначив узгоджене покарання. Книгу конфіскували та передали у власність держави.

 

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теги до статті:Судочинство
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Останні коментарі

  • Леонтій | 24 лютого 2017, 14:51

    Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...

  • Adanantus | 24 лютого 2017, 11:33

    Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою

  • Николай Николаев | 24 лютого 2017, 10:52

    гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии

  • Fr. Valerii | 24 лютого 2017, 10:38

    Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.

  • Любомира Гнатуш | 23 лютого 2017, 22:14

    http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/

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