В Одесі на гарячому спіймали злодія, який проник до каплички

Румуном за народженням, який своєю жертовною працею упродовж багатьох років прислужився також українській та угорській культурам, був василіянин о. Атанасій Максим із Провінції святого Миколая на Закарпатті.

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Нариси з історії українського протестантизму. Ч.7.

Життя в умовах радянської влади, коли протестанти, як і інші віруючі, і навіть дещо більшою мірою, зазнавали постійних переслідувань, не могло не вплинути на їхню ментальність... Це дало про себе знати, коли наприкінці 1980-х років переслідування припинились, і прийшла доба свободи.