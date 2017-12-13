В Одесі на гарячому спіймали злодія, який проник до каплички

13 грудня 2017, 11:40 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

12 грудня, пізно ввечері, зловмисник спробував пограбувати каплицю Блаженної стариці Матрони УПЦ (МП), яка розташована поруч з храмом Олександра Невського в Одесі.

Розбивши скло вхідних дверей і пробравшись до каплиці, викрадач розкрив скарбничку для пожертвувань і спробував зняти прикраси з шанованої ікони. Проте цим планам не вдалося здійснитися: спрацювала сигналізація і на місце події оперативно прибула група ГБР, яка затримала злочинця на гарячому, повідомляє Православна Одеса.

 

 

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теги до статті:Обікрали церкву
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    Останні коментарі

    • ukrlem | 13 грудня 2017, 12:07

      Доки Евстратій не скаже з ким конкретно й де служили священики КП, то його слова так само можна трактувати як "запусканя брехні".

    • orthodox | 13 грудня 2017, 11:19

      Я дивлюсь цей блогер - Степова, дуже розуміється на історії ісламу :) та християнстві вцілому. Занадто тхне підбуренням до релігійної ворожнечі, та цинізмом - як вона пише, "дуже смішило".

    • enzian | 13 грудня 2017, 08:45

      Кінець малоросійської церкви наближається повільно, але невідворотно.

    • Komunikator | 12 грудня 2017, 22:45

      Одна з найкращих візуалізацій паломництва до гробу св.Якова на українських веб-ресурсах!

    • velovs@ukr.net | 12 грудня 2017, 20:52

      Как видим, ув. Михаил, судя по всему, имеет (или когда-то имел) свободный доступ к этому - сверхсекретному реестру (списку) "лучших и ценнейших агентов" КГБ! Видать, сам состоял на службе

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