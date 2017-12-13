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Суд поставив крапку у справі «запорізьких паламарів»
13 грудня 2017, 11:08 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Шевченківський районний суд Запоріжжя 11 грудня закрив кримінальне провадження за обвинуваченням Сергія Дьоміна, Антона Харитонова і Євгена Федорченка в організації вибуху у Свято-Покровському храмі Української Православної Церкви (Московського Патріархату) в Запоріжжі 2010 року.
"Закрито провадження у кримінальній справі стосовно трьох осіб, обвинувачених в організації вибуху, який стався 2010 року у Свято-Покровському храмі м. Запоріжжя", - повідомляють на сайті суду, пише LB.ua.
Нагадаємо, вибух у Свято-Покровському храмі УПЦ (МП) прогримів 28 липня 2010 року, в день святкування 1022-ї річниці хрещення Київської Русі. У результаті 80-річна служниця церкви загинула, понад 20 осіб отримали поранення.
На розкриття справи тодішній президент Віктор Янукович дав правоохоронцям тиждень. Вони "розкрили" її за чотири дні. Винними визнали Сергія Дьоміна, якого засудили до 14 років позбавлення волі, а також Антона Харитонова і Євгена Федорченка, які отримали по 15 років ув'язнення. Євген Федорченко і Антон Харитонов служили у храмі паламарями, третій засуджений, Сергій Дьомін, - брат Харитонова.
Засуджені пізніше заявили, що до них застосовували тортури, а справу сфабрикували, щоб вислужитися перед Януковичем. У березні 2014 року всі вони вийшли на волю в результаті прийнятої Верховною Радою постанови про амністію осіб, засуджених за політичними мотивами.
У 2015 році Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував вирок Апеляційного суду Запорізької області, який засудив обвинувачених до 13-14 років в'язниці, і відправив справу на повторний розгляд.
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