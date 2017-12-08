У Почаївській Лаврі продають безакцизний алкоголь

У мережі активно обговорюють продаж алкоголю у святих місцях – Києво-Печерській та Почаївській Лаврах УПЦ (МП). І якщо у першій святині за пляшку вина просять і по 3,5 тисячі гривень, то в Почаєві ціни скромніші – по 40 гривень за пляшку. Про це повідомляє Народна правда.

Алкоголь без жодних акцизних марок, але з позначкою ПЛ – Почаївська Лавра можна без проблем придбати у торгових точках монастиря і на сайті Лаври. Ціни різні так само як і асортимент.

Є вина – «Святкове», «Сухе», «Лікувальне», можна придбати і півлітри можна і літр, а можна і цілих 5 літрів.

Єдине, що цікавить, зазначає сайт, звідки у почаєвських монахів те вино, адже як відомо у самому Почаєві добре “родять”полуниці, але аж ніяк не виноград.