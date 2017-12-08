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У Почаївській Лаврі продають безакцизний алкоголь
11 грудня 2017, 11:00 | Релігія і суспільство | 2 | | Код для блогу | |
У мережі активно обговорюють продаж алкоголю у святих місцях – Києво-Печерській та Почаївській Лаврах УПЦ (МП). І якщо у першій святині за пляшку вина просять і по 3,5 тисячі гривень, то в Почаєві ціни скромніші – по 40 гривень за пляшку. Про це повідомляє Народна правда.
Алкоголь без жодних акцизних марок, але з позначкою ПЛ – Почаївська Лавра можна без проблем придбати у торгових точках монастиря і на сайті Лаври. Ціни різні так само як і асортимент.
Є вина – «Святкове», «Сухе», «Лікувальне», можна придбати і півлітри можна і літр, а можна і цілих 5 літрів.
Єдине, що цікавить, зазначає сайт, звідки у почаєвських монахів те вино, адже як відомо у самому Почаєві добре “родять”полуниці, але аж ніяк не виноград.
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- 11 грудня 2017, 12:07| Коментувати коментар
Так воно ж "канонічне" і "благодатне"
- 11 грудня 2017, 11:22| Коментувати коментар
кирила торгував цигарками без акцизу наші торгують шмурдяком і в чому різниця
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- 11 грудня 2017, 13:59
Очень жаль что Вы не внимательно прочитали то, что комментируете. Не воспринимаю полемики тех, кто пытается свалить все в кучу. Так что либо о религии, либо политике, и т.д. |
- 11 грудня 2017, 12:07 |
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