У Почаївській Лаврі продають безакцизний алкоголь

11 грудня 2017, 11:00 | Релігія і суспільство | 2 |   | Код для блогу |  | 

У мережі активно обговорюють продаж алкоголю у святих місцях – Києво-Печерській та Почаївській Лаврах УПЦ (МП). І якщо у першій святині за пляшку вина просять і по 3,5 тисячі гривень, то в Почаєві ціни скромніші – по 40 гривень за пляшку. Про це повідомляє Народна правда.

Алкоголь без жодних акцизних марок, але з позначкою ПЛ – Почаївська Лавра можна без проблем придбати у торгових точках монастиря і на сайті Лаври. Ціни різні так само як і асортимент.

Є вина – «Святкове», «Сухе», «Лікувальне», можна придбати і півлітри можна і літр, а можна і цілих 5 літрів.

Єдине, що цікавить, зазначає сайт, звідки у почаєвських монахів те вино, адже як відомо у самому Почаєві добре “родять”полуниці, але аж ніяк не виноград.

 

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теги до статті:Алкоголізм,Почаївська лавра
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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 11 грудня 2017, 14:32

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  • Николай Григорьев | 11 грудня 2017, 14:02

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  • Николай Григорьев | 11 грудня 2017, 13:59

    Очень жаль что Вы не внимательно прочитали то, что комментируете. Не воспринимаю полемики тех, кто пытается свалить все в кучу. Так что либо о религии, либо политике, и т.д.

  • enzian | 11 грудня 2017, 12:07

    Так воно ж "канонічне" і "благодатне"

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