На Вінниччини священик поіменно поминає заморених голодом односельчан

Отець Михаїл, настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Коханівка Липовецького району - єдиний священик на Вінниччині, який поіменно поминає 239 односельчан, померлих під час голодомору. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на "33-й канал".

Повідомляється, що 75-річний отець Михаїл служить в дерев'яній церкві села Коханівка з 1991 року. Саме він повернув у сільську церкву усе начиння та ікони, які у радянські часи забрав на зберігання додому його батько-священик. Разом з церковним начинням родина отця Михаїла зберегла журнал, в який записували померлих з 1805 року. В журналі вказано, що в Коханівці за один голодний 1933-й рік померло 239 осіб. Це більше ніж половина нинішнього населення села.

В журналі записано кожне прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження і дата смерті односельчан отця Михаїла, які пішли з життя в роки голодомору. Біля померлих від голоду немовлят напис "младенец", таких тільки на першому листку 37. Це означає, що діти віком до 3-х років померли від голодної смерті у числі найперших. Список померлих закінчується 1937 роком - тоді влада закрила церкву.