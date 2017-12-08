Патріарх Філарет: Європа не побудує за нас успішну Україну

10 грудня 2017, 11:46 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Україна хоче увійти до Європейського Союзу, але це не є нашою самоціллю, оскільки будувати нову державу українцям треба самим.

Про це заявив у виступі на національному форумі «Трансформація України» Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет, повідомляє Укрінформ.

«Ми всі хочемо увійти в європейську сім'ю держав, але не для того, щоб Європа навчила нас, як треба будувати державу. Ніхто за нас нічого не зробить. Ми, українці, повинні самі, але з їх допомогою, створити таку систему, яка давала б Україні можливість увійти в Європейський Союз»,- сказав Філарет.

Водночас він зауважив що членство в ЄС не є нашою самоціллю.

«Ми хочемо увійти туди, щоб узяти від нього все краще - свободу, демократію, добробут людей. Але створити таку державу повинні ми самі»,- підкреслив предстоятель УПЦ КП.

 

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теги до статті:ЄС,Релігія і суспільство,Філарет (Денисенко)
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