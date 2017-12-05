Лавра сплачуватиме податки? У Раді відреагували на "винний" скандал в монастирі

Будь-яка релігійна організація з точки зору закону є неприбутковою, але зловживання цим статусом повинні присікатися; в деяких випадках слід ставити питання про позбавлення релігійної організації такого статусу.

Про це "Обозревателю" розповів народний депутат України (фракція "Народний фронт"), президент Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський.

Коментуючи історію з продажем в Києво-Печерській лаврі вина, переданого в якості благодійної допомоги цьому монастирю, а також пояснюючи слова настоятеля лаври про те, що вона - неприбуткова організація, нардеп підтвердив: "Звичайно, Києво-Печерська лавра - неприбуткова організація, оскільки за визначенням всі релігійні організації є неприбутковими. Монастир - це теж релігійна організація".

У той же час Єленський констатував, що зловживання неприбутковим статусом трапляються досить часто. "Наприклад, був випадок, коли якесь братство зареєструвалося як релігійна організація і завозило гуманітарну допомогу - "сумки для паломників". А ці сумки на перевірку виявилися Gucci, Louis Vuitton і тому подібними. Віруючим не обов'язково з такими ходити в паломництво".

Крім того, неодноразово порушувалася стаття 5 Закону про свободу совісті, "в якій йдеться про те, що релігійні організації не висувають своїх кандидатів у владу, не фінансують їх і так далі, і не агітують". "У США, наприклад, подібні дії ведуть до позбавлення статусу неприбуткової організації", - повідомив нардеп.

Як переконаний нардеп, "наші податкові, фіскальні органи могли б принципово ставитися до такого роду порушень, якщо вони виявлені в діяльності релігійних організацій, і припиняти такі зловживання неприбутковим статусом. У нас є багато неприбуткових організацій. Якщо організація N не ставить за мету отримання прибутку, але за фактом це встановлено, то, звісно, ставиться питання про позбавлення її такого статусу".

Говорячи про оподаткування церков, Єленський пояснив: "Коли ми приходимо до храму і кладемо 10 гривень в церковну скарбничку, ці гроші не оподатковуються - це наше добровільне пожертвування, з якого ми вже заплатили державі податки. Коли в церкві продали свічку - це теж не оподатковується. Але якщо в храмі є підприємство з виробництва свічок, воно повинно оподатковуватися. Звичайно, є всілякі маневри, щоб уникнути цього. Наприклад, свічкову майстерню ставлять прямо в храмі і кажуть, що це храмове дійство".

Єленський також повідомив про те, що "в найближчі дні в Раді буде голосування за законопроект №6696, яким релігійні організації звільняються від перереєстрації як неприбуткові організації, тому що переважна більшість релігійних організацій - це релігійні громади, які часто дуже небагаті, якщо не брати до уваги кафедральних соборів у великих містах".

Нагадаємо, в сюжеті передачі "Спецкор" на телеканалі 2+2 розповіли про те, що намісник Києво-Печерської лаври Павло випросив у меценатів на благодійність 1200 пляшок італійського вина Toscana Rosso, в результаті чого алкоголь виставили на продаж за безбожної ціною. Він запевнив, що напій піде на подарунки і буде приурочений до 30-річчя відродження чернечого життя в Лаврі. Павло пояснив це тяжким становищем Церкви.