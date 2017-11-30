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Глава УГКЦ: «Той, хто думає, що у своєму житті що-небудь здобув сам, є немудрий»
4 грудня 2017, 09:07 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Щоб досягнути успіху, потрібно співпраця з Богом, із Тим, хто є джерелом усякого добра, хто є джерелом нашого життя. Про це сказав Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав пі час проповіді в монастирі сестер Пресвятої родини у Львові.
За словами Предстоятеля, у книгах Старого Заповіту ми можемо знайти глибокі повчання про те, що справді потрібна мудрість, аби щось здобути в цьому житті, – потрібна праця. «Але та мудрість здобування полягає в тому, – наголошує Блаженніший Святослав, – що тільки своєю власною силою, власним зусиллям людина не може бути успішною. Щоб досягнути успіху, потрібна співпраця з Богом, із тим, хто є джерелом усякого добра, хто є джерелом нашого життя. Той, хто думає, що він у своєму житті що-небудь здобув сам, є немудрий. Бо не знає, звідки походить усе те, що він має».
«Проте, – продовжив Глава Церкви, – потрібна ще й інша мудрість – мудрість споживати, використовувати те, що дав Господь Бог. Ця мудрість полягає в тому, що те, що Господь Бог тобі дав, це тільки завдаток, аванс. Те, що ти сьогодні маєш, є лише знаком Божої любові до тебе і наче закликом, що Бог має для тебе щось значно краще і більше ніж те, що ти сьогодні здобув і маєш у своїх руках».
Ця євангельська думка, відзначив Блаженніший Святослав, до всіх нас каже, що все те, що ми сьогодні маємо, є лише знак, символ Божої любові до нас.
«Для того щоб навчити людину правильно здобувати все те, що ми сьогодні можемо отримати і щоб це не втратити, один з найкращих сучасних вчителів святий Ігнатій Лойола сказав фразу: молися так, ніби все залежажить тільки від Бога, але працюй так, ніби все залежить тільки від тебе. До речі, ці слова дуже любив Блаженніший Любомир і повторював їх усім, хто приходив до нього».
«Саме в тій співпраці з Божими дарами, які ми сьогодні маємо, є секрет мудрості та успіху, зміст того всього, що ми сьогодні посідаємо. Також тут прихована мудрість, щоб не втратити все те, що ми маємо», – додав проповідник. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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