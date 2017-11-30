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Епідеміологи вимагають закрити церкву у рівненському тубдиспансері
3 грудня 2017, 10:18 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Торік в обласному протитуберкульозному диспансері, що на вулиці Дворецькій у Рівному, відкрили церкву. Місце для Богослужінь обладнала релігійна громада Чуда Архістратига Божого Михаїла УПЦ (МП). Ходять до каплиці не тільки медики та пацієнти диспансеру, а також мешканці сусідніх будинків. Саме через них обласні санепідеміологи вимагають церкву у тубдиспансері закрити, повідомляє Рівне вечірнє.
Церква, що займає 28 кв. м поліклініки тубдиспансеру, має окремий вхід, і служби там відбуваються двічі на тиждень — у вівторок та четвер. Епідеміологи вважають, що оскільки у церкву ходять хворі із заразними формами туберкульозу, є небезпека, що вони інфікують інших парафіян. Також додають, що розміщення релігійної організації у комунальному закладі суперечить статті Конституції про свободу віросповідання.
— Ми не заперечуємо проти церков при звичайних лікарнях, але при спеціалізованих, як-от тубдиспансер, є ризики поширення інфекції, — коментує в.о. директора Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ Олександр Бялковський. — Законодавство не регулює діяльність релігійних організацій на території медичних закладів, проте протитуберкульозні заклади належать до закладів з особливим протиепідемічним режимом. На Рівненщині подібна небезпека є тільки у тубдиспансері, тому ми рекомендуємо закрити там церкву.
Комунальна комісія обласної ради минулого тижня розглядала звернення лабораторного центру, проте оскільки у листі не було вказано конкретної вимоги про закриття каплиці, депутати вирішили нічого не робити. Тим більше, що чи не у кожному комунальному медзакладі є подібні каплички.
Віталій Бойко, голова комунальної комісії облради та головний лікар обласної дитячої лікарні:
— Як на мене, неправильно закривати церкву, куди приходять молитися хворі та їхні родичі. Життєвий досвід підказує, якщо при лікарні є капличка, то це важливо і правильно. Тяжким хворим та їхнім рідним потрібна моральна підтримка, яку вони можуть знайти у храмі.
Ростислав Рожанський, головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру:
— Лабораторний центр мені жодних приписів не надсилав. Про звернення дізнався від обласних депутатів. Про відкриття церкви мене просили торік мої підлеглі. Я не заперечував. Приміщення надали, договір оренди офіційно уклали, обласна рада затвердила. Ходять до каплички працівники диспансеру, хворі та їхні родичі. Не бачив, щоб хтось із мешканців навколишніх будинків приходив. Тільки на відкритті було велелюдно.
Якщо закрити церкву при тубдиспансері, то хворі, що хочуть ходити на Богослужіння, підуть у звичайний храм. І якщо у капличку вони ще одягають маску, бо ж усі медпрацівники і хворі знають одне одного і у кого мультирезистентна форма туберкульозу, то у місто у масці вже не виходитимуть. Окрім того, у церкві при диспансері встановили антибактерицидні лампи, приміщення дезінфікують.
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