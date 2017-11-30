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Податківець відмовилася подати електронну декларацію через релігійні погляди
3 грудня 2017, 10:08 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Головний державний інспектор Монастирищенського відділення Уманської ОДПІ відмовилася подати електронну декларацію через свої релігійні погляди. Про це йдеться у вироку Монастирищенського районного суду Черкаської області, повідомляє vikka.ua.
Інспектор податкової та митної справи І рангу відмовилася від отримання електронного цифрового підпису та не змогла подати електронну декларацію за 2016 рік на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона аргументувала свої дії релігійними поглядами, які для неї знаходяться на першому місці
У суді жінка своєї вини не визнала та повідомила, що має своє Боже ім’я, яке хоче використовувати у повсякденному житті. Також посадовець зазначила, що подала до НАЗК декларацію про доходи в паперовому вигляді з усією достовірною інформацією та отримала відповідь про необхідність подання її в електронному варіанті.
Захисник просив виправдати обвинувачену, адже своїми діями жінка не заподіяла шкоду суспільним інтересам. Він зазначив, що цифровий підпис є набором чисел, що суперечить правам і поглядам його підзахисної.
Суд вважає, що в ході судового розслідування аргументи посадовця та її захисника не знайшли свого підтвердження. Обвинувачена могла отримати цифровий підпис без застосування ідентифікаційного коду, за даними її паспорта.
Таким чином, суд визнав жінку винною у вчиненні злочину та засудив її до одного року позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади строком на один рік.
Потім суд замінив покарання на один рік іспитового строку. Слід зазначити, що протягом 25 років до роботи засудженої зауважень не було. Вона виховує трьох синів, один з яких є неповнолітнім.
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