Центр УПЦ (МП) у Москві. Нехай не обдурюють народ, - в УПЦ КП прокоментували зміни до статуту РПЦ

1 грудня 2017, 18:53 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Заяви, що центром УПЦ є Київ, а не Москва – це черговий обман» , – таку думку озвучив Патріарх Філарет, коментуючи вчорашнє рішення Архиєрейського собору РПЦ щодо особливого статусу УПЦ (МП).

«Ніякого центру цієї Церкви в Києві немає, бо він знаходиться в Москві. Якщо в них дійсно центр в Києві, то чому митрополит Онуфрій сидить праворуч від Патріарха Кирила [як менший по честі – прим. ред.]?», – заявив очільник Київської Патріархії на офіційній прес-конференції, яка відбулась 1 грудня у Київській Патріархії.

«Якщо центр їхньої Церкви в Києві, то чому тоді Москва призначає у комісію [комісія з діалогу про примирення з УПЦ КП – прим. ред.] українських єпископів? Якщо УПЦ (МП) така самостійна та незалежна, то чому вона має своїх представників в Синоді РПЦ?» – запитує першоєрарх.

Предстоятель УПЦ КП вважає, що таким чином в УПЦ (МП) намагаються обійти та вивезти себе з-під визначення Церкви, центр якої перебуває у державі, що визнана країною-агресором. У разі, якщо парламент ухвалить законопроекти № 4511 (про особливий статус для конфесії з центром в країні-агресорі) та № 5309 (про назву конфесії з центром в країні-агресорі) в УПЦ (МП) буде шанс оскаржити застосування нових норм до себе.

«Ми будемо наполягати, що їхній центр в Москві, а не в Києві, бо нехай не обманюють ні народ, ні Верховну Раду», – зауважив Патріарх Філарет.

Нагадаємо, що 30 листопада 2017 р. під час Архиєрейського Собору РПЦ в Москві було ухвалено рішення щодо зміни Статуту РПЦ. Так, зокрема, пункти щодо УПЦ (МП) винесли в окремих розділ. Проте експерти стверджують, що ці правки носять косметичний характер та ніяк не збільшують права УПЦ (МП).

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теги до статті:Архиєрейський собор РПЦ,УПЦ (МП),Філарет (Денисенко)
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