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УПЦ (МП) скрізь роз’єднує Україну, - релігієзнавець
1 грудня 2017, 16:02 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Відомий релігієзнавец Юрій Чорноморець розкритикував тезу Патріарха Кирила про те, що УПЦ (МП) нібито є єдиною силою, спроможною об’єднати все українське супільство, На думку релігієзнавця, УПЦ (МП) не може об’єднати не те що народ, а власних вірян.
Про це Юрій Чорноморець написав у себе на Фейсбуці.
«На Архиєрейському соборі РПЦ багато разів озвучували казочку про те, що УПЦ єднає Україну. Це старий рімейк казочки Ганни Герман про те, що Партія Регіонів єднає Україну», - зазаначає експерт.
«Так, от давайте подивимося по суті. Скрізь "УПЦ" розділяє Україну. В одних регіонах вона ділить місцеве населення на своїх та "капешників", в інших - на своїх та "уніатів", ну а де мало "уніатів" і "філаретівців", там місцеве населення ділять на "своїх, православних по ДНК" (!) і "сектантів" (протестантів). Немає регіону, де б УПЦ когось із кимось об'єднала. А у масштабах країни УПЦ не здатна об'єднати навіть своїх віруючих», - підмітив релігієзнавець.
За його словами, УПЦ (МП) вдається створити єдність лише з «всякого роду фундаменталістичного натовпу з різних регіонів.
«Але при чому тут єдність України до цих фанатиків? Єдність України - це реальність яка існує і кожен день твориться всупереч зусиллям та ідентичності "УПЦ"-РПЦ», - наголосив Юрій Чорноморець.
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