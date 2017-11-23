Успішне лідерство зі збереженням християнських цінностей обговорили на Глобальному лідерському саміті у Львові

«Кожен має вплив», - під таким гаслом у Львові вчетверте пройшов Глобальний лідерський саміт. 24-25 листопада у «Медіацентрі» стадіону «Арена Львів» зібралось близько тисячі гостей з різних куточків Західної України для того, щоб навчитись успішному лідерству. Про це РІСУ повідомили у прес-службі Глобального лідерського саміту у Львові.

Глобальний Лідерський Саміт у Львові є партнером всесвітньо відомого проекту The Global Leadership Summit, який заснований в 1995 році Білом Хайбелсом, в Україні проводиться з 2006 року. Щорічно в ньому бере участь близько 160 000 лідерів з усього світу. Мета заходу - це розвиток лідерства на вищому рівні зі збереженням найважливіших християнських цінностей.

ГЛС традиційно проходить у South Barrington біля Чикаго, збираючи 25 тисячну аудиторію. Після чого відеозапис події розповсюджується країнами-партнерами. Кожна держава має свою специфіку проведення. Особливістю ГЛС у Львові, окрім традиційних насичених лекцій, стала панельна дискусія у перший день, та бліц-інтерв’ю на сцені з мером міста в останній день саміту. Музичний супровід конференції забезпечили етнічний музичний гурт «Кана», та львівський християнський гурт «Унісон».

У панельній дискусії взяли участь Олег Шеремета (викладач медицини, директор приватної клініки, член асоціації християн-науковців) і Павло Сільковський (лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Один з ініціаторів і співавторів наказу МОЗ України про т.з. "відкриті реанімації"). Підіймали питання соціальної відповідальності, та роздумували про християнські цінності і компетентність на робочому місці. «Ми живемо в той час, коли авторитарний тип лідерства йде у минуле. Сьогодні потрібно керувати демократично, мотивувати людей до праці, а не змушувати їх, чи давити авторитетом…», - сказав Олег Шеремета.

Вже традиційним гостем на ГЛС у Львові є мер міста Андрій Садовий: «Я дуже сильно шкодую про те, що мало навчався, коли був молодим. Тому зараз раджу всім – навчайтеся, і якомога більше. Ну і, звичайно, потрібно постійно працювати над собою, і не боятись йти вперед. Будете робити добрі справи і вам буде допомагати сам Бог!» - сказав очільник Львова.

Організатор саміту, доктор філософії, ректор УБТС Ярослав Пиж говорить, що основна ідея, яку організатори хочуть донести до учасників – успішне лідерство має будуватись на християнських цінностях. «Саміт – це платформа, через яку ми можемо поширювати це бачення. Цінність будь-якого заходу оцінюється тим наскільки довготривалим є його наслідок у житті учасників. Я переконаний, що спікери ГЛС мають достатньо досвіду та практики, щоб надихнути кожного бути хорошим лідером у тій сфері, в якій він працює…», - додає Ярослав. Пиж

Подібний саміт 15-16 грудня пройде у Києві.