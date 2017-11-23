- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Глава УГКЦ пояснив, чому серед солдатів ВСУ немає вбивць
27 листопада 2017, 08:07 | Релігія і суспільство | 1 | | Код для блогу | |
Дії Збройних сил України на фронті виправдані, тому що мова йде про справедливу оборонну війну. У цьому контексті спроби агресора назвати солдат ЗСУ вбивцями неспроможні.
Про це заявив предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) в ефірі ObozTV.
Глава УГКЦ зазначив, що Церква робить відмінність між оборонною війною і загарбницькою.
"Коли один народ намагається поневолити інші народи, то така війна за своєю природою є несправедливою. Будь-який вчинок в ім'я такої війни аморальний", - сказав він.
Глава УГКЦ підкреслив, що у кожного народу є природне право на захист.
"Сьогодні український народ веде справедливу оборонну війну. Наші солдати жертвують своїм життям, здоров'ям, проливають кров за свою батьківщину. Вони - ті, хто зупиняють агресора", - підкреслив Патріарх.
"Ця оборонна війна виправдовує ті необхідні елементи для захисту. Ми не нападали. Ми не хочемо, щоб вбивство запанувало на нашій землі. Наші солдати у таких обставинах є тими, хто стримує зло і є будівельниками світу", - додав він.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 27 листопада 2017, 09:58| Коментувати коментар
Загалом участь людини в "справедливій" ("оборонній") війні ще не якоюсь "автоматичною" панацеєю, гарантією чи індульгенцією від тих чи інших злочинів і переступів. Приміром, починаючи від 22 червня 1941 р. і далі, Червона армія, безсумнівно, вела цю саму - "справедливу" ("оборонну") війну. Разом з тим не секрет, що, принаймні, деякі її вояки в тому часі (таки) вчиняли різні злочинні дії. А особливо масово і часто, коли в 1944-1945 рр. Червона армія вела бойові дії вже на тодішніх теренах Німеччини, а також низки інших європейських країн... І т. д. й т. п. Так що тут, як вбачається, не завше й не все так от прямо, просто й однозначно... Тим паче, що КОЖНА людина - по своїй зіпсутій ("Адамовій") природі - недосконала й грішна... А тому тут, вочевидь, дуже важлива й значуща, зокрема, духовно-психологічна й виховна роль і служіння армійських душпастирів - військових капеланів!
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Всі архиєреї УПЦ (МП), за винятком одного, підтвердили свою участь в Архиєрейському Соборі Російської Православної Церкви | 27 листопада 2017, 11:24 | УПЦ (МП) |
Керівники єврейських громад України заперечили, що ХаБаД Любавич визначився зі статусом Криму | 27 листопада 2017, 10:30 | Релігія і політика |
Варфоломій І про Голодомор: «Ми пам’ятаємо варварство, яке Сталін вчинив проти духовних чад Константинопольської Церкви-Матері» | 27 листопада 2017, 09:56 | Національно-релігійні питання |
Сьогодні Папа Франциск прибув до М’янми, потім за планом – Бангладеш | 27 листопада 2017, 09:37 | Ватикан |
Папа прийняв Змішану комісію діалогу між Католицькою та Ассирійською Церквами | 27 листопада 2017, 09:29 | Ватикан |
Останні коментарі
- 27 листопада 2017, 10:45 |
- 27 листопада 2017, 10:44
Р. S. ПОМИЛКА. Біблійне посилання в моєму попередньому пості слід правильно читати так: (Єз.39:2). |
- 27 листопада 2017, 10:41
На жаль, Його Всесвятість Патріарх Варфоломій І ніяк не згадав про нинішні - трагічні й криваві події в Україні. Тобто обійшов мовчанкою тяжкі й руйнівні наслідки агресивно-злочинних дій теперішніх |
- 27 листопада 2017, 09:58
Загалом участь людини в "справедливій" ("оборонній") війні ще не якоюсь "автоматичною" панацеєю, гарантією чи індульгенцією від тих чи інших злочинів і переступів. |
- 26 листопада 2017, 22:05
Я, якщо казати чесно й відверто, дуже РОЗУМІЮ цей Ваш, шановний друже, великий песимізм й, зокрема, щодо нинішньої ситуації, а тим паче - майбутньої долі України. Тим більше, що, якщо дивитися - лише |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
31 жовтня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 15 листопада 2017, 11:27
Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 20 листопада 2017, 11:24
1 листопада 2017, 07:41 | Релігійні свята і традиції | 4 листопада 2017, 16:51
1 листопада – День всіх святих за римо-католицьким календарем
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
Коментарі