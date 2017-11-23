Глава УГКЦ пояснив, чому серед солдатів ВСУ немає вбивць

Дії Збройних сил України на фронті виправдані, тому що мова йде про справедливу оборонну війну. У цьому контексті спроби агресора назвати солдат ЗСУ вбивцями неспроможні.

Про це заявив предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) в ефірі ObozTV.

Глава УГКЦ зазначив, що Церква робить відмінність між оборонною війною і загарбницькою.

"Коли один народ намагається поневолити інші народи, то така війна за своєю природою є несправедливою. Будь-який вчинок в ім'я такої війни аморальний", - сказав він.

Глава УГКЦ підкреслив, що у кожного народу є природне право на захист.

"Сьогодні український народ веде справедливу оборонну війну. Наші солдати жертвують своїм життям, здоров'ям, проливають кров за свою батьківщину. Вони - ті, хто зупиняють агресора", - підкреслив Патріарх.

"Ця оборонна війна виправдовує ті необхідні елементи для захисту. Ми не нападали. Ми не хочемо, щоб вбивство запанувало на нашій землі. Наші солдати у таких обставинах є тими, хто стримує зло і є будівельниками світу", - додав він.