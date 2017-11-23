Глава УГКЦ пояснив, чому серед солдатів ВСУ немає вбивць

27 листопада 2017, 08:07 | Релігія і суспільство | 1 |   | Код для блогу |  | 

Дії Збройних сил України на фронті виправдані, тому що мова йде про справедливу оборонну війну. У цьому контексті спроби агресора назвати солдат ЗСУ вбивцями неспроможні.

Про це заявив предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) в ефірі ObozTV.

Глава УГКЦ зазначив, що Церква робить відмінність між оборонною війною і загарбницькою.

"Коли один народ намагається поневолити інші народи, то така війна за своєю природою є несправедливою. Будь-який вчинок в ім'я такої війни аморальний", - сказав він.

Глава УГКЦ підкреслив, що у кожного народу є природне право на захист.

"Сьогодні український народ веде справедливу оборонну війну. Наші солдати жертвують своїм життям, здоров'ям, проливають кров за свою батьківщину. Вони - ті, хто зупиняють агресора", - підкреслив Патріарх.

"Ця оборонна війна виправдовує ті необхідні елементи для захисту. Ми не нападали. Ми не хочемо, щоб вбивство запанувало на нашій землі. Наші солдати у таких обставинах є тими, хто стримує зло і є будівельниками світу", - додав він.

 

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теги до статті:АТО,Російська агресія проти України,Святослав (Шевчук)
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 09:58
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    Загалом участь людини в "справедливій" ("оборонній") війні ще не якоюсь "автоматичною" панацеєю, гарантією чи індульгенцією від тих чи інших злочинів і переступів. Приміром, починаючи від 22 червня 1941 р. і далі, Червона армія, безсумнівно, вела цю саму - "справедливу" ("оборонну") війну. Разом з тим не секрет, що, принаймні, деякі її вояки в тому часі (таки) вчиняли різні злочинні дії. А особливо масово і часто, коли в 1944-1945 рр. Червона армія вела бойові дії вже на тодішніх теренах Німеччини, а також низки інших європейських країн... І т. д. й т. п. Так що тут, як вбачається, не завше й не все так от прямо, просто й однозначно... Тим паче, що КОЖНА людина - по своїй зіпсутій ("Адамовій") природі - недосконала й грішна... А тому тут, вочевидь, дуже важлива й значуща, зокрема, духовно-психологічна й виховна роль і служіння армійських душпастирів - військових капеланів!

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Останні коментарі

  • nykodym | 27 листопада 2017, 10:45

    Важливо було б подати всю проповідь патріарха!

  • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 10:44

    Р. S. ПОМИЛКА. Біблійне посилання в моєму попередньому пості слід правильно читати так: (Єз.39:2).

  • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 10:41

    На жаль, Його Всесвятість Патріарх Варфоломій І ніяк не згадав про нинішні - трагічні й криваві події в Україні. Тобто обійшов мовчанкою тяжкі й руйнівні наслідки агресивно-злочинних дій теперішніх

  • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 09:58

    Загалом участь людини в "справедливій" ("оборонній") війні ще не якоюсь "автоматичною" панацеєю, гарантією чи індульгенцією від тих чи інших злочинів і переступів.

  • velovs@ukr.net | 26 листопада 2017, 22:05

    Я, якщо казати чесно й відверто, дуже РОЗУМІЮ цей Ваш, шановний друже, великий песимізм й, зокрема, щодо нинішньої ситуації, а тим паче - майбутньої долі України. Тим більше, що, якщо дивитися - лише

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