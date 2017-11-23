Патріарх Філарет нагородив журналістів і воїнів АТО з Криму

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відзначив нагородами гендиректора українського держпідприємства "Національне газетно-журнальне видавництво" Андрія Щекуна, головного редактора "Кримської світлиці" Віктора Мержвинського, а також двох кримчан-воїнів АТО Вельдара Шукурджиєва та Олександра Кравченка.

Вручення нагород приурочене до Дня гідності і свободи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Криму".

"Хочу відзначити вас нагородами за ваші заслуги з відродження духовності в Україні та важливу роль в утвердженні Української Церкви в Криму", - наголосив Патріарх.

За даними видання, Щекун і Мержвинський особисто отримали ордена Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня.

Медалями "За жертовність і любов до України" Філарет нагородив Шукурджиєва і Кравченка, які наразі перебувають у зоні бойових дій

Також Патріарх привітав журналістів редакції газети "Кримська світлиця" з 25-річним ювілеєм.

Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого - це орден Української Православної Церкви Київського Патріархату. Його встановлено для нагородження єпископату, духовенства, мирян, а також українських і зарубіжних державних і громадських діячів, працівників культури та мистецтв за особистий внесок у справі відродження української держави і духовності, піднесення ролі української церкви в житті суспільства і держави.