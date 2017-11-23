- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Патріарх УГКЦ: «Я згоден стати донором після своєї смерті»
25 листопада 2017, 07:25 | Релігія і суспільство | 3 | | Код для блогу | |
Нам потрібно творити культуру, де б люди не боялися чинити добро навіть тоді, коли їхній земний шлях завершився.
Таку позицію висловив Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Щевчук) у ефірі інтерактивної програми «Відкрита Церква» на тему трансплантації органів, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Під час програми були оприлюднені соціологічні дослідження, згідно якими в Україні 63% згодні стати донорами, 25 – проти, 12 % ще не визначилися, що робити з собою після смерті. Патріарї УГКЦ назвав такі показники дуже хорошими, хоча до порівняння, скажімо, в Австрії майже сто відсотків людей готові стати донорами після смерті.
Щодо себе особисто Блаженніший Святослав висловив цілковиту згоду стати донором. «Якщо після смерті я зможу й надалі чинити добро, то чому ні», – сказав Предстоятель УГКЦ.
На його переконання, нам в Україні потрібно творити культуру, де б люди не боятися чинити добро навіть тоді, коли їхній земний шлях завершився. «Якщо ми можемо чинити добро навіть після нашої смерті, тобто якщо наші органи після нашої смерті можуть врятувати інше життя, то, гадаю, це обов'язково потрібно робити», – сказав Глава Церкви.
«Переконаний, – продовжив Блаженніший Святослав, – що в нас в Україні є професійні, мудрі лікарі і є багато людей, які готові рятувати життя іншої людини, даруючи власні органи навіть після своє смерті. Тільки нам потрібна культура цього. Також українське законодавство повинно пройти відповідний шлях розвитку, тому що даний стан справ тільки погіршує справу з пересадкою органів і де-факто в непрямий спосіб стимулює так звану чорну трансплантологію».
«Гадаю, ми всі разом повинні зрозуміти, у чому полягає моральне добро такого акту, яким чином нам потрібно особисто діяти і як подбати, аби пацієнти, які потребують такої допомоги, могли бути врятовані у своїй рідній Україні», – наголосив Предстоятель УГКЦ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 25 листопада 2017, 09:07| Коментувати коментар
"Щодо себе особисто Блаженніший Святослав висловив цілковиту згоду стати донором. «Якщо після смерті я зможу й надалі чинити добро, то чому ні», – сказав Предстоятель УГКЦ." Владика Святослав - ще відносно молода людина. І як знати: чи не зустріне він Друге пришестя Христа ще за свого туземного життя... Мабуть, він про це навряд чи думає і припускає. А якщо і думає, то публічно, вголос, гадаю, не наважиться таке обговорювати. Принаймні, доти, поки у Ватикані не визнають ту - вже, судячи з усього, майже очевидну реальність. Що ми, дуже й дуже схоже, наразі якраз і живемо, по суті, в ЕСХАТОЛОГІЧНІ - "в останні роки" і "в останні дні" (Єз.38:8,16) всесвітньої Історії спасіння. Якщо, звичайно, вони там, нагорі у Римській курії, взагалі-то здатні на подібний - досить сміливий і відповідальний вчинок...
- 25 листопада 2017, 10:30| Коментувати коментар
Й саме з цього приводу у Святому Письмі читаємо, зокрема, отакий - пророчий текст і Божу обітницю: "У скорботі своїй вони з раннього ранку будуть шукати Мене і говорити: "ходімо і повернемося до Господа! бо Він уразив - і Він зцілить нас, поразив - і перев'яже наші рани; оживить нас через ДВА ДНІ, на ТРЕТІЙ ДЕНЬ підніме нас, і ми будемо жити ПЕРЕД ЛИЦЕМ Його. Отже, пізнаємо, будемо прагнути пізнати Господа; як ранкова зоря - явлення Його, і Він прийде до нас, як дощ, як пізній дощ зросить землю"" (Ос.6:1-3). Крім того тут, вочевидь, слід прийняти до уваги ще - згідно Пс.89:5 і 2Пет.3:8 - й той факт, "що у Господа ОДИН ДЕНЬ, як ТИСЯЧА РОКІВ, і ТИСЯЧА РОКІВ, як ОДИН ДЕНЬ". Іншими словами, той "ранній ранок" і "ранкова зоря" ТРЕТЬОГО ДНЯ, коли Слово Боже обіцяє, що якраз тоді "ми будемо жити ПЕРЕД ЛИЦЕМ Його", то це - чітко і явно - тягне на ПОЧАТОК ІІІ тисячоліття!!! А якщо, до того ж, уважно подивитися навкруги на ВСІ ці - дуже характерні й красномовні події й ознаки сучасного світу порівняти з УСІМ тим, про що нам Старий і Новий Завіти Біблії кажуть й наголошують стосовно Ісусового другого "пришестя і кінця віку" (Мт.24:3), то тут - тим паче - все, як мовиться, стає на круги своя... Й тому дуже дивно, що всього цього ВПРИТУЛ ніяк не бажають помічати й усвідомлювати, зокрема, певні - керівні й відповідальні ієрархи у Ватикані, включаючи і самого єпископа Риму!!!
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Президент вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років | 25 листопада 2017, 13:54 | Національно-релігійні питання |
Теракт у Єгипті: через напад на мечеть загинуло 235 людей | 25 листопада 2017, 13:45 | Світові |
З ініціативи місії ОБСЄ УПЦ (МП) та УПЦ КП обговорили у Львові міжконфесійні відносини серед громад | 25 листопада 2017, 12:06 | Міжцерковні стосунки |
Американський штат Мічиган визначив 25 листопада днем пам’яті жертв Голодомору – посольство | 25 листопада 2017, 11:17 | Міжнародні відносини |
Глава УГКЦ про Голодомор: «Ми всім говоримо про наш український біль, щоб подібні злочини більше не повторилися!» | 25 листопада 2017, 10:52 | Національно-релігійні питання |
Останні коментарі
- 25 листопада 2017, 11:34
А якщо ж там, у керівних колах Ватикану, щось - все-таки - помічають і усвідомлюють й, зокрема, стосовно ДУХОВНО-ЕСХАТОЛОГІЧНОЇ суті нашого часу, то тоді виринає отаке логічне й правомірне запитання: |
- 25 листопада 2017, 10:47
Не знаємо ми всього, на 100%. В цивілізованих країнах, приміром в Польщі, конкордати укладають окремо з кожною конфесією. Уявити таку можливість у нас дуже важко, все залежить від степені |
- 25 листопада 2017, 10:30
Й саме з цього приводу у Святому Письмі читаємо, зокрема, отакий - пророчий текст і Божу обітницю: "У скорботі своїй вони з раннього ранку будуть шукати Мене і говорити: "ходімо і |
- 25 листопада 2017, 10:04
Україна не є католицькою, як Польща, приміром, або країни Латинської Америки. То до чого тут конкордат? 1% католиків, чи передбачаються якість грандіозні зміни? Може ми чогось не знаємо? |
- 25 листопада 2017, 09:07
"Щодо себе особисто Блаженніший Святослав висловив цілковиту згоду стати донором. «Якщо після смерті я зможу й надалі чинити добро, то чому ні», – сказав Предстоятель УГКЦ." Владика |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
31 жовтня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 15 листопада 2017, 11:27
Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 20 листопада 2017, 11:24
1 листопада 2017, 07:41 | Релігійні свята і традиції | 4 листопада 2017, 16:51
1 листопада – День всіх святих за римо-католицьким календарем
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
Коментарі