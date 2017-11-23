Патріарх УГКЦ: «Я згоден стати донором після своєї смерті»

Нам потрібно творити культуру, де б люди не боялися чинити добро навіть тоді, коли їхній земний шлях завершився.

Таку позицію висловив Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Щевчук) у ефірі інтерактивної програми «Відкрита Церква» на тему трансплантації органів, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Під час програми були оприлюднені соціологічні дослідження, згідно якими в Україні 63% згодні стати донорами, 25 – проти, 12 % ще не визначилися, що робити з собою після смерті. Патріарї УГКЦ назвав такі показники дуже хорошими, хоча до порівняння, скажімо, в Австрії майже сто відсотків людей готові стати донорами після смерті.

Щодо себе особисто Блаженніший Святослав висловив цілковиту згоду стати донором. «Якщо після смерті я зможу й надалі чинити добро, то чому ні», – сказав Предстоятель УГКЦ.

На його переконання, нам в Україні потрібно творити культуру, де б люди не боятися чинити добро навіть тоді, коли їхній земний шлях завершився. «Якщо ми можемо чинити добро навіть після нашої смерті, тобто якщо наші органи після нашої смерті можуть врятувати інше життя, то, гадаю, це обов'язково потрібно робити», – сказав Глава Церкви.

«Переконаний, – продовжив Блаженніший Святослав, – що в нас в Україні є професійні, мудрі лікарі і є багато людей, які готові рятувати життя іншої людини, даруючи власні органи навіть після своє смерті. Тільки нам потрібна культура цього. Також українське законодавство повинно пройти відповідний шлях розвитку, тому що даний стан справ тільки погіршує справу з пересадкою органів і де-факто в непрямий спосіб стимулює так звану чорну трансплантологію».

«Гадаю, ми всі разом повинні зрозуміти, у чому полягає моральне добро такого акту, яким чином нам потрібно особисто діяти і як подбати, аби пацієнти, які потребують такої допомоги, могли бути врятовані у своїй рідній Україні», – наголосив Предстоятель УГКЦ.