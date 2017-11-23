Єпископ Едвард Кава відвідав прифронтові райони Денеччини та Луганщини

Голова Технічного секретаріату акції «Папа для України» єпископ РКЦ в Україні Едвард Кава 22 листопада відвідав прифронтові території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє CREDO.

Єпископ зустрівся з партнерами акції та людьми, що вже отримали допомогу в рамках гуманітарних проектів, які профінансували за кошти надані Апостольським Престолом, а також з тими, хто досі потребує допомоги.

У селищі Новолуганськ єпископ Едвард взяв участь у відкритті відремонтованого за кошти акції «Папа для України» шкільного спортзалу. Тепер діти мають безпечний та пристосований простір для занять спортом, для ігор та розваг. Школа, у якій навчаються 200 дітей, розташована на лінії розмежування.

Під час урочистої церемонії єпископ висловив сподівання, що тепер діти почуватимуться більш щасливими, будуть мати змогу рости здоровішими, адже вони — майбутнє України і заслуговують на щасливе дитинство, особливо після того, що їм довелося пережити. Голова технічного секретаріату зазначив також, що ці щасливі усмішки на обличчях школярів, це найкращий доказ того, що варто було підтримати цей проект.

Учні прифронтового Новолуганська влаштували в оновленому спортзалі «Веселі старти», зробили фото на згадку з єпископом Едвардом та отримали незабутні враження.

Також представники акції «Папа для України» відвідали Попасну. Єпископ зустрівся із представниками Норвезької ради у справах біженців. Ця організація успішно реалізовує проекти на кошти акції: допомагає мешканцям відбудувати пошкоджені обстрілами помешкання. Представники Ради контролюють ремонтні роботи,

заохочують постраждалих включатися у процес відновлення власних осель, допомагаючи їм таким чином повертати собі сенс життя та віру у добрі зміни.

Менеджер розвитку програми Фелікс де Врієс представив єпископу плановані проекти, свої очікування щодо подальшої співпраці, а також показав об’єкти над якими працюють у Попасній.

Представники акції «Папа для України» познайомилися з особами, чиї оселі були частково зруйновані під час бойових дій у цьому районі. Люди показували, що було і що їм вдалося відбудувати станом на сьогодні. Для них кошти, які вони отримали від Папи Франциска, стали справжніми порятунком та надією.

На завершення візиту прифронтових територій єпископ Едвард Кава відслужив Святу Месу у Слов’янську, у парафії св. Кирила і Мефодія. Щоб зустрітися із ним люди подолали десятки кілометрів.