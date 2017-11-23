Патріарх УГКЦ зустрівся з главою Делегації Міжнародного Червоного хреста в Україні

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) 23 листопада зустрівся з главою Делегації Міжнародного комітету Червоного хреста в Україні п. Алана Ешліманна на прохання останнього.

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ), як повідомив очільник Делегації в Україні, є гуманітарною організацією, яка енадає допомогу людям, які потерпають через збройні конфлікти та інші ситуації насильства,

МКЧХ присутній у більше ніж 80 країнах. Понад 500 співробітників працюють у Києві, Слов’янську, Сєвєродонецьку, Маріуполі, Донецьку, Луганську та Одесі. На переконання п. Алана Ешліманна, важливою є розбудова стосунків і розвиток співпраці МКЧХ із Церквами в Україні, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Серед головних пріоритетів діяльності МКЧХ в Україні п. Ешліманн виділив допомогу найуразливішим категоріям населення в подоланні економічних труднощів шляхом надання продуктів харчування, предметів гігієни або грошової допомоги людям, які живуть обабіч лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях, переселенцям, старим, хворим, інвалідам або безробітним.

Глава УГКЦ подякував МКЧХ за те, що вони, діючи на принципах нейтральності, неупередженості та незалежності, воднораз проявляють велику заангажованість в процес вирішення гуманітарної кризи в Україні.

«Ми, як Церква, - зазначив Блаженніший Святослав, - переконані, що соціальне служіння є не просто додатковою активністю в діяльності, а й суттєвою частиною нашої духовності. Соціальне служіння має глибокий релігійний фундамент, адже в кожній потребуючій особі, незалежно від її національності та релігійних чи політичних переконань, присутній Христос».

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанню роботи МКЧХ як нейтрального посередника. Працівники МКЧХ відвідують людей, утримуваних у зв’язку з конфліктом, щоб забезпечити гуманне ставлення до затриманих. За згоди всіх сторін вони виступають як нейтральний посередник під час одночасного звільнення та передачі затриманих, щоб захистити їх гідність протягом усього процесу. У цьому контексті Блаженніший Святослав підкреслив особливу цінність такого служіння, оскільки кожні такі відвідини стають для ув’язнених важливим знаком надії. Подякував Патріарх УГКЦ представнику МКЧХ також за працю, спрямовану на пошук зниклих безвісти осіб, адже наразі понад тисячу людей вважаються зниклими безвісти у зв’язку з конфліктом на Сході України.

Під час зустрічі главі Делегації МКЧХ в Україні було представлено діяльність, яку здійснює УГКЦ в питанні подолання гуманітарної кризи, що спричинена воєнною агресією.

«Як Церква, ми не втручаємося в політичні процеси, але воднораз хочемо бути «голосом безголосих», - сказав першоєрарх. - Тому УГКЦ сама та спільно з іншими конфесіями-членами Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій постійно звертає увагу держави і суспільства на ці гуманітарні проблеми та включається у їх вирішення на різних рівнях.

Зокрема, значну роль у цьому виконує Карітас України, офіційна благодійна організація УГКЦ. Карітас України розпочав надання гуманітарної допомоги постраждалим від воєнних дій у квітні 2014 року з появою перших внутрішньо переміщених осіб зі східних регіонів країни. Відтоді Карітас України надав допомогу близько 500 тис. постраждалих від гуманітарної кризи на суму понад 30 млн доларів.

Карітас України дотримується індивідуального підходу та надає допомогу незалежно від політичних чи релігійних переконань потребуючих. Аби бути ближчими до бенефіціарів та допомагати максимально ефективно й оперативно, за останні роки розпочали роботу нові осередки Карітасу в регіонах, де найбільше вимушених переселенців і тих, хто потерпів внаслідок воєнних дій: у Дніпрі, Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кам’янському, Маріуполі, Полтаві, Кремінній, Сєвєродонецьку, Кривому Розі та Мелітополі. Це стало можливим завдяки тому, що там була вже присутня церковна мережа парафій УГКЦ, які стали осередками надання соціальної допомоги потребуючим. Карітас також надає допомогу мешканцям так званої «сірої», буферної зони, де гуманітарна ситуація залишається критичною. До них приїжджають команди Карітасу з Запоріжжя, Маріуполя та Краматорська, привозять продукти харчування, непродовольчі товари, медичні набори, матеріали для будівництва та ремонту, переносні обігрівачі, паливо для обігріву та теплий одяг у зимовий час.

Сторони погодилися в тому, що Україна для вирішення нагальних проблем зараз потребує розвинутого громадянського суспільства, важливою частиною якого є Церкви та релігійні організації. «Наша спільна мета – якнайкраще послужити людям в потребі, і для цього нам слід об’єднувати та координувати наші зусилля», – сказав на завершення Глава УГКЦ.