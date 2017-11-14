Грицак хоче залучити лідерів світових Церков до визволення українських полонених

Голова СБУ Василь Грицак виступив з ініціативою звернення до лідерів світових Церков щодо допомоги у процесі звільнення полонених українців. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Останнім часом нам активно почали допомагати лідери світових Церков. І можу сказати, що 12 жовтня на спеціальній зустрічі з Патріархами голова СБУ Василь Грицак виступив з ініціативою прямого звернення до лідерів світових Церков, і 2 листопада на засіданні Ради Церков проголосували одноголосно Патріархи різних конфесій і різних Церков, і ми знаємо, що пішли листи персонально, зокрема не два дні тому, не три, а ще минулого тижня главі Російської Православної Церкви", – сказав він.