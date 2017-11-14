У мелітопольських храмах продають святу воду, яку розливають на промисловому підприємстві

18 листопада 2017, 07:04 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

На звороті пляшки написана молитва

У мелітопольських храмах заповзятливі бізнесмени організували продаж святої води, яку розливають на промисловому підприємстві. Згідно з етикеткою, виробляє "святу воду" з божою допомогою компанія ТОВ "БАЛТА" із Запоріжжя, повідомляє РБК-Україна.

На пляшці об'ємом 1,5 літра, яку мелітопольським парафіянам пропонують купити за 20 гривень, зазначено, що свята вода освячена біля ікони великомученика і цілителя Пантелеймона.

"На вірі людей грає і заклик на етикетці використовувати зазначену тару виключно для святої води, а ставитися до святині слід з благоговінням. На звороті - молитва", - написав у своєму ЖЖ Альберт Фельдман.

 

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теги до статті:Бізнес і мораль
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