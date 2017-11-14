У Львові відновлять Хресну Дорогу на Високому Замку, яку знищили вандали

Вже цієї п’ятниці, 17 листопада, у парку «Високий Замок» встановлять нові хрести, молитовні таблиці, та дві фігури молитовних жінок.

Про це повідомили у Благодійному фонді «Справа Скарбека», інформує «Дивись.info».

БФ «Справа Скарбека» за сприяння небайдужих львів’ян вдалось відновити понівечені стації, та вже цієї п’ятниці буде встановлено нові хрести, кріплення молитовних таблиць, та дві фігури. Нові хрести та кріплення виготовлені з дерева, аби не приваблювати мисливців за металом. З часом буде замінено всі хрести Хресної дороги на деревянні.

«Нам вдалось в короткий термін відновити понівечені стації Хресної Дороги. Ми звернулись у відповідні установи, щоб забезпечити тут патрулювання поліції, освітлення та належне облаштування дороги, по якій люди щодня ходять і моляться. Наше основне завдання сьогодні популяризувати цю Хресну Дорогу, і з часом ця молитовна гора стане місцем для паломництва не лише львів’ян» – зазначив Назарій Брезіцький, президент БФ «Справа Скарбека»

Нагадаємо, близько двох місяців тому вандали понівечили Хресну Дорогу на Високому Замку, яку було встановлено у 2010-2013 рр., – вщент розбили хрести на деяких стаціях, зірвали кріплення молитовних таблиць, а також зруйнували фігури побожних жінок на 8 стації.