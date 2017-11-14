19 листопада в УГКЦ молитимуться за жертв ДТП

У Міністерстві охорони здоров’я України звернулися до Патріарха Української Греко-Католицької Церкви Святослава з тим, щоб 19 листопада 2017 у всіх храмах України вшанувати загиблих в дорожньо-транспортних пригодах, висловити співчуття їхнім близьким, закликати всіх до неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Як зазначається в листі до Предстоятеля УГКЦ за підписом національного координатора ВООЗ Міністерства охорони здоров’я України з питань безпеки дорожнього руху, директора Державного підприємства «Українського медичного центру безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ України Юрія Чорнія, щорічно у світі в результаті дорожньо-транспортних пригод гине близько 1,3 мільйона осіб і ще 50 мільйонів людей одержують тілесні ушкодження.

У середньому за добу на автодорогах України в дорожньо-транспортних пригодах гинуть 10 осіб і травмуються майже 100 учасників дорожнього руху. У цьому році в дорожніх трагедіях загинуло майже 5 тисяч людей.

У листі зазначається, що з метою привернення уваги громадськості до проблеми дорожньо-транспортних пригод, їх наслідків та пов'язаними з ними втратами, а також для збереження життя і здоров'я громадян з 13 по 20 листопада 2017 року в Україні пройде 2-й етап Тижня безпеки дорожнього руху.

У документі нагадується, що в жовтні 2005 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, якою запропоновано вважати третю неділю листопада як Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Цього року ця дата припадає на 19 листопада. Цей день був установлений для того, щоб вшанувати пам'ять жертв дорожньо-транспортних пригод та висловити співчуття їхнім рідним та близьким.