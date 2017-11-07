Римо-католики Запоріжжя вшанували пам’ять поляків, що утримувалися в таборах НКВС

У Запоріжжі в рамках святкування Дня незалежності Польщі, організованого місцевими польськими товариствами, відбулася акція вшанування пам’яті поляків, які утримувалися в таборах НКВС СРСР. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У перебігу заходу його учасники розгорнули великий національний прапор Польщі, заспівали її гімн і поклали квіти до пам’ятника на честь польських військовополонених, які утримувалися в таборі № 100 НКВС СРСР, що діяв у Запоріжжі в 1939–1940 роках.

«Сьогодні 99-а річниця того, як Польща після 123 років небуття на карті заново стала державою незалежною. Чому ми тут у цьому парку біля храму Бога Отця Милосердного (назва католицького храму в Запоріжжі – ред.)? Тому, що в роки Другої світової війни польські солдати і офіцери були затримані тут, а потім перевезені в інше місце, були взяті радянською владою в табори і деякий час перебували в Запоріжжі. Там, де вони перебували, неможливо було встановити пам’ятний знак, тому вирішили поставити в цьому парку цей хрест, що нагадує нам про те, що людина завжди має свою гідність, і навіть коли вона помирає, то живі пам’ятають про неї. Усі ми хочемо будувати нове майбутнє, в якому не буде місця для того, що Європа, Польща, Україна, всі країни пережили у ХХ сторіччі», – сказав один із учасників акції, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні Ян Собіло.

На початку Другої світової війни в Запоріжжі в місцевому таборі НКВС перебували близько двох тисяч поляків, які потрапили в полон після радянської окупації частини польських земель.