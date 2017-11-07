- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Римо-католики Запоріжжя вшанували пам’ять поляків, що утримувалися в таборах НКВС
12 листопада 2017, 09:02 | Релігія і суспільство | 1 | | Код для блогу | |
У Запоріжжі в рамках святкування Дня незалежності Польщі, організованого місцевими польськими товариствами, відбулася акція вшанування пам’яті поляків, які утримувалися в таборах НКВС СРСР. Про це повідомляє Радіо Свобода.
У перебігу заходу його учасники розгорнули великий національний прапор Польщі, заспівали її гімн і поклали квіти до пам’ятника на честь польських військовополонених, які утримувалися в таборі № 100 НКВС СРСР, що діяв у Запоріжжі в 1939–1940 роках.
«Сьогодні 99-а річниця того, як Польща після 123 років небуття на карті заново стала державою незалежною. Чому ми тут у цьому парку біля храму Бога Отця Милосердного (назва католицького храму в Запоріжжі – ред.)? Тому, що в роки Другої світової війни польські солдати і офіцери були затримані тут, а потім перевезені в інше місце, були взяті радянською владою в табори і деякий час перебували в Запоріжжі. Там, де вони перебували, неможливо було встановити пам’ятний знак, тому вирішили поставити в цьому парку цей хрест, що нагадує нам про те, що людина завжди має свою гідність, і навіть коли вона помирає, то живі пам’ятають про неї. Усі ми хочемо будувати нове майбутнє, в якому не буде місця для того, що Європа, Польща, Україна, всі країни пережили у ХХ сторіччі», – сказав один із учасників акції, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні Ян Собіло.
На початку Другої світової війни в Запоріжжі в місцевому таборі НКВС перебували близько двох тисяч поляків, які потрапили в полон після радянської окупації частини польських земель.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 12 листопада 2017, 15:44| Коментувати коментар
"На початку Другої світової війни в Запоріжжі в місцевому таборі НКВС перебували близько двох тисяч поляків, які потрапили в полон після радянської окупації частини польських земель." І ця "частина польських земель", що у вересні 1939 р. - внаслідок спільної збройної агресії Гітлера і Сталіна проти Польщі - зазнали "радянської окупації", були Західна Україна і Західна Білорусь.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
12 листопада - День молитви за сиріт | 12 листопада 2017, 09:38 | Релігія і суспільство |
Глава УГКЦ у Литві взяв участь у відзначенні 400-ї річниці Василіанського чину та зустрівся з членами Сейму | 12 листопада 2017, 09:25 | Міжнародні відносини |
У Трускавці постане пам'ятник Патріархові Йосифові Сліпому | 12 листопада 2017, 09:15 | УГКЦ |
Римо-католики Запоріжжя вшанували пам’ять поляків, що утримувалися в таборах НКВС | 12 листопада 2017, 09:02 | Релігія і суспільство |
У французькому місті виникли сутички через вуличні молитви мусульман | 12 листопада 2017, 08:46 | Світові |
Останні коментарі
- 12 листопада 2017, 15:59
То, что РК и УГКЦ отводится главная роль в грязном скандале, задуманном поляками как визит г-на Ващиковского, уже вполне обозначает в дальнейшем ту роль, которую они призваны по мнению самих же |
- 12 листопада 2017, 15:44
"На початку Другої світової війни в Запоріжжі в місцевому таборі НКВС перебували близько двох тисяч поляків, які потрапили в полон після радянської окупації частини польських земель." І ця |
- 12 листопада 2017, 15:34
Загалом, Вільнюс - це дуже цікаве й захоплююче місто, де, зокрема, історично зустрілися й перетнулися, взаємно доповнюючи та збагачуючи одна одну, кілька етнокультурних та релігійних ідентичностей. І |
- 12 листопада 2017, 15:16
Пришла пора заканчивать военные игры на востоке Украины, восстанавливать границы и налаживать взаимоотношения с Москвой без обид и взаимных обвинений и общей армадой двинуть на запад, чтобы показать |
- 12 листопада 2017, 15:06
Якщо в сучасній Польщі, а особливо в її офіційних правлячих колах, хтось УСЕРЙОЗ збирається претендувати на повернення "Львува", "Станіславува", а також, приміром, того ж |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 12 листопада 2017, 15:59
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 8 листопада 2017, 20:07
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 24 жовтня 2017, 13:47
У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
Коментарі