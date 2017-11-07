Римо-католики Запоріжжя вшанували пам’ять поляків, що утримувалися в таборах НКВС

12 листопада 2017, 09:02 | Релігія і суспільство | 1 |   | Код для блогу |  | 

У Запоріжжі в рамках святкування Дня незалежності Польщі, організованого місцевими польськими товариствами, відбулася акція вшанування пам’яті поляків, які утримувалися в таборах НКВС СРСР. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У перебігу заходу його учасники розгорнули великий національний прапор Польщі, заспівали її гімн і поклали квіти до пам’ятника на честь польських військовополонених, які утримувалися в таборі № 100 НКВС СРСР, що діяв у Запоріжжі в 1939–1940 роках.

«Сьогодні 99-а річниця того, як Польща після 123 років небуття на карті заново стала державою незалежною. Чому ми тут у цьому парку біля храму Бога Отця Милосердного (назва католицького храму в Запоріжжі – ред.)? Тому, що в роки Другої світової війни польські солдати і офіцери були затримані тут, а потім перевезені в інше місце, були взяті радянською владою в табори і деякий час перебували в Запоріжжі. Там, де вони перебували, неможливо було встановити пам’ятний знак, тому вирішили поставити в цьому парку цей хрест, що нагадує нам про те, що людина завжди має свою гідність, і навіть коли вона помирає, то живі пам’ятають про неї. Усі ми хочемо будувати нове майбутнє, в якому не буде місця для того, що Європа, Польща, Україна, всі країни пережили у ХХ сторіччі», – сказав один із учасників акції, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні Ян Собіло.

На початку Другої світової війни в Запоріжжі в місцевому таборі НКВС перебували близько двох тисяч поляків, які потрапили в полон після радянської окупації частини польських земель.

 

Система Orphus
теги до статті:Жертви НКВС,Ян Собіло
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 
  • velovs@ukr.net | 12 листопада 2017, 15:44
    Коментувати коментар

    "На початку Другої світової війни в Запоріжжі в місцевому таборі НКВС перебували близько двох тисяч поляків, які потрапили в полон після радянської окупації частини польських земель." І ця "частина польських земель", що у вересні 1939 р. - внаслідок спільної збройної агресії Гітлера і Сталіна проти Польщі - зазнали "радянської окупації", були Західна Україна і Західна Білорусь.

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • Василий Петров | 12 листопада 2017, 15:59

    То, что РК и УГКЦ отводится главная роль в грязном скандале, задуманном поляками как визит г-на Ващиковского, уже вполне обозначает в дальнейшем ту роль, которую они призваны по мнению самих же

  • velovs@ukr.net | 12 листопада 2017, 15:44

    "На початку Другої світової війни в Запоріжжі в місцевому таборі НКВС перебували близько двох тисяч поляків, які потрапили в полон після радянської окупації частини польських земель." І ця

  • velovs@ukr.net | 12 листопада 2017, 15:34

    Загалом, Вільнюс - це дуже цікаве й захоплююче місто, де, зокрема, історично зустрілися й перетнулися, взаємно доповнюючи та збагачуючи одна одну, кілька етнокультурних та релігійних ідентичностей. І

  • Василий Петров | 12 листопада 2017, 15:16

    Пришла пора заканчивать военные игры на востоке Украины, восстанавливать границы и налаживать взаимоотношения с Москвой без обид и взаимных обвинений и общей армадой двинуть на запад, чтобы показать

  • velovs@ukr.net | 12 листопада 2017, 15:06

    Якщо в сучасній Польщі, а особливо в її офіційних правлячих колах, хтось УСЕРЙОЗ збирається претендувати на повернення "Львува", "Станіславува", а також, приміром, того ж

Популярні статті місяця