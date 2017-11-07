12 листопада - День молитви за сиріт

Щороку в другу неділю листопада Церкви єднаються в спільному звертання до Бога в «День молитви за сиріт».

В цей день усі Церкви моляться в особливому намірі за кращу долю для дітей-сиріт, за оздоровлення сім’ї і за повернення дитини до своїх батьків, за об’єднання дитини з новою родиною, яку Бог обрав для неї, за зцілення дитячих ран та кращі зміни в житті дітей. «День молитви за сиріт» – це день, коли християнські Церкви моляться за дітей-сиріт. День молитви нагадує людям про Боже ставлення до сиріт, надихає проявляти до них любов, служити кожній такій дитині, а також робити все можливе, щоб у неї була сім’я.

Департамент інформації УГКЦ поширив матеріали для занять в катехитичних школах.

Ідеї до дня молитви за сиріт:

- Уділити благословення для дітей та родин, які виховують прийомних чи усиновлених дітей (важливо запитати в цієї сім’ї, яка вона до цього відноситься)

- Можна урізноманітнити молитву в цей день, давши в руки дітям, що прийшли на Літургію свічки, і запросити їх до молитви за дітей-сиріт.

- Якщо на парафії є молодіжна спільнота, то їх можна просити відвідати будинок дитини чи інтернат і організувати там невелике свято для дітей;

- Після Літургії можна запросити людей переглянути художній фільм на тему сирітства;

- Зібрати людей, які виявили бажання працювати з дітьми-сиротами для спільної розмови. Важливо спробувати допомогти їм, скерувавши до відповідних благодійних організацій.

- Запросити на зустріч з парафіянами представників організації, що працює з дітьми-сиротами або ж з прийомними сім’ями.

- Попросити катехитів під час занять молитися за дітей-сиріт, розповісти і обговорити якусь історію на тему сирітства і поговорити з дітьми, адже часто дитина з неповної сім’ї може зазнавати кривди від однолітків.

- Якщо є можливість, організуйте невеликі подарунки для дітей з кризових або неповних родин;

- Подумайте над створенням ініціативної групи дорослих або волонтерів-молоді, завданням яких буде відвідувати дітей в дитячому будинку, інтернаті або ж у кризових сім’ях.

Прохання на сугубій єктенії під час богослужіння за дітей-сиріт

Господи, почуй наш голос, допоможи українському суспільству відкритися на Твою благодать. Допоможи батькам краще виконувати свої обов’язки та дбати про дітей. Відкрий серця українців для допомоги знедоленим дітям, щоб кожна така дитина змогла відчути сімейне тепло, благаємо Тебе, вислухай і помилуй

Ще молимось за всіх батьків, опікунів, вихователів та людей доброї волі, які піклуються про дітей-сиріт. Наповни, Господи, їхні серця Твоєю любов’ю, поблагослови їхні труди та повсякчасно запевняй їм Твою божественну поміч, молимось, Тобі, Господи, вислухай і помилуй.

Молитва за дітей сиріт

Всемогутній і Милосердний Боже, наш Небесний Отче! До Тебе заносимо сьогодні наші вдячні і благальні молитви. Дякуємо Тобі за дар життя кожної людини і кожної дитини.

Ласкаво просимо Тебе, Небесний Отче: поблагослови дітей-сиріт, покинутих, позбавлених батьківської турботи та любові. Зігрій їхні серця, збери їх під Свої крила, щоб вони відчули Твоє піклування, сповнене любові і милосердя та втішилися радістю, що у Тобі мають найкращого Батька. Зціли їхні серця від зранень фізичних і духовних. Вилий на них повноту Твоєї любові і Твого милосердя. Поблагослови, Небесний Отче, усіх людей і всі сім’ї, які опікуються сиротами, щоб Твій мир і Твоя благодать завжди перебували з ними.

А Ти, Пресвята Богородице, Мати і Заступнице наша, потіхо і прибіжище сиріт, покрий своїм небесним Покровом усіх дітей та будь для них ласкавою і люблячою Матір’ю. Амінь.

Матеріали для катехитичної школи

Урок для дітей молодшого віку

Тема: «Бог – Батько сироті».

Головна думка: Бог любить і піклується про сиріт.

Мета: Донести до дітей істину про те, що Бог по-особливому піклується про сиріт і закликає людей турбуватися про них. Спонукати дітей внести свою часточку в піклування про сиріт.

Зустріч дітей. Привітання (1–2 хв.)

Зустрічайте дітей, радісно вітаючи кожного. Скажіть дитині, що Ви чекали на неї, що дуже раді бачити її на занятті. Зверніть увагу на зовнішність кожної дитини, поцікавтеся в них, хто подбав про те, щоб вони були так одягнені, нагодовані, доглянуті, охайні. Підведіть підсумок про Божу турботу і турботу батьків про них.

Спів (3–5 хв.)

Заспівайте відому діткам пісню про доброту, любов чи опіку Господа. Нехай пісня стане вам гарним вступом до молитви подяки Богові.

Молитва (2–3 хв.)

Запитайте дітей за кого, або за що вони хотіли б подякувати нашому Господу Ісусу Христу. Станьте в коло, щоб кожна дитина, яка не соромиться молитися вголос, сказала одне речення. Учіть дітей звертатися до Бога своїми словами.

Захоплення уваги (1–2 хв.)

Після молитви приведіть дітей у художній куточок. (Якщо ваша класна кімната не обладнана ігровими куточками для дошкільнят, використовуйте подані ідеї, пам’ятаючи, що дошкільнятам потрібна часта зміна діяльності, не тримайте їх весь урок за партами).

– Сьогодні ми вирушимо в гості до однієї дівчинки. Звати її Маринка. Проживає вона в домі у свого родича. Дівчинка не має тата і мами. Її батьки померли. Вона – сирота. Сиротами називають дітей, які не мають батьків. У нашій країні такі дітки проживають в дитячих будинках. Вони не знають, що таке батьківська турбота і любов. Діти-сироти не слухають казочок, які читає мама на ніч, не відчувають мамину руку, яка гладить по голівці, не відчувають, коли татко міцно обіймає. Але Бог по-особливому піклується про дітей-сиріт. Маринка відчула Божу турботу на собі в тому, що вона живе в сім’ї свого дядька, де її люблять і піклуються про неї. Ми підемо до неї в гості.

Що ми можемо взяти із собою в подарунок для Маринки? Найкращий подарунок, це той, який виготовлений з любов’ю своїми руками.

Творча діяльність (10 хв.)

Заздалегідь підготуйте кілька видів творчості: намалювати квіточку, зробити просту аплікацію. Під час творчості наголошуйте, що Бог любить і піклується про сиріт, і що Бог закликає людей піклуватися про сиріт. По закінченню роботи перейдіть із дітьми в домашній куточок. (Підготуйте ляльку-дівчинку, відтворіть ігровий момент приходу в гості. Познайомтеся. Нехай діти подарують їй свої подарунки. Запросіть Маринку послухати з ними біблійну історію).

Біблійний урок (7–10 хв.)

Зупиніться біля столика, на якому розгорнута дитяча Біблія чи розкладені малюнки, які ілюструють історію про царицю Естер.

– Ви бачите цю прекрасну царицю? Її звати Естер. Про життя цієї жінки ми читаємо в Біблії. Із цієї книги ми дізнаємося про те, як Бог любить людей, як піклується про них, як захищає від біди. Життя цієї молодої жінки було нелегким. Коли вона була ще малою дівчинкою в неї померли батьки. Дівчинка стала сиротою, без тата та мами. Та вона не залишилася сама. Бог любив і піклувався про сироту Естер. Її взяв до себе жити родич, звали його Мордехай. Він виховував Естер як свою дочку. Дівчинка росла слухняною Мордехаєві. Коли цар тієї країни вирішив одружитися і вибирав собі царицю, з усіх дівчат, яких привели до нього, найбільше йому сподобалася Естер. Як могло так статися, що проста дівчина з чужого народу стала дружиною царя великої держави? Про це попіклувався сам Бог. Естер стала царицею, щоб урятувати від біди свій народ, який жив у тій країні. Бог любить і піклується про сиріт, тому Він хоче, щоб люди піклувалися про сиріт і бідних людей. Бог дав ізраїльському народу важливий наказ.

Покажіть дітям малюнки поля зі снопами, оливковий сад, виноградник.

– Бог сказав: «Коли будеш жати жниво своє на своїм полі, (імітуйте рухи женця, нехай діти повторюють за вами) і забудеш на полі снопа, не вернешся взяти його, він буде приходькові, сироті та вдові, щоб поблагословив тебе Господь, Бог твій, у всьому, що ти робиш своїми руками. Колоски з зерном, які випадали з-під рук женців, не можна було піднімати, їх можуть визбирати сироти та бідні люди. Коли будеш оббивати оливку свою (відтворіть рух, наче оббиваєте плоди з дерева), не будеш збивати всі до одної, залишай на дереві трохи плодів: їх зірвуть бідні люди. Коли будеш збирати виноград свого виноградника («зривайте» з дітьми разом грона і складайте в уявний кошик), не будеш збирати за собою те, що залишилося незірваним. Залишені плоди винограду належать бідним та сиротам. І будеш пам’ятати, – каже Господь, – що був час, коли ти був бідним рабом в єгипетськім краї, тому я наказую тобі робити цю річ». Господь дав такі накази, щоб бідні мали їжу. У наш час люди не жнуть руками дозрілу пшеницю, ми не садимо оливкові сади та великі виноградники. Але в нашій країні є сироти і інші бідні люди, які потребують турботи та любові. Що ми можемо зробити для них? Кого провідати? Який гостинець чи подарунок принести? Бог по-особливому піклується про сиріт і закликає людей турбуватися про них.

Спонукайте дітей внести свою часточку в піклування про сиріт. Можливо, це будуть подаруночки, іграшки на Різдво чи інше свято, які б діти могли самі приготувати.

Вивчення біблійного вірша (5–7 хв.)

«Господь сироту підтримує» (Пс.145:9).

Пропонуємо вам вивчити біблійний вірш з дітками за допомогою рухів.

«Господь» – підніміть руку над головою, вказуючи вгору.

«Сироту» – покажіть один палець.

«Підтримує» – обхопіть себе руками, наче хочете обняти.

Запитайте дітей, як вони розуміють кожне слово вірша. Поясніть, що означає «підтримує». Розкажіть вірш самі, покажіть рухи. Вивчайте цей вірш поки дітки не запам’ятають. Але робіть це цікавим способом. Запропонуйте повторити цей вірш тих, кого, наприклад, зранку розбудив хтось з батьків, хто приїхав у недільну школу на машині, хто має сестричку чи братика, хто любить морозиво і т. п.

Урок для дітей старшого віку

Тема: «Бог – Батько сироті»

Головна думка: Бог по-особливому піклується про сиріт.

Цілі уроку: Показати особливу Божу турботу про сиріт. Показати, що щедрість і турбота про інших зворушує серце Бога. Закликати проявляти Божу любов і турбуватись про сиріт. Спонукати дітей вносити свою частку в піклування про сиріт.

Хід заняття

Спів та молитва на сьогодні нехай будуть направленні за змістом на подяку Богові за Його опіку, турботу, за батьків, учителів, інших людей, які дбають про них. Видозмінюйте з підлітками види молитов (для прикладу: молитва в колі, кожен говорить по одному реченню і лише в кінці хтось один скаже «амінь»).

• Привітання.

Для чого кожному з нас Бог дав батьків? (турбота, вони турбуються про нас). Як батьки проявляють свою турботу? (одяг, їжа, тепло, любов, відносини, виховання). Чи просимо ми їх про це, чи вони самі проявляють турботу?

Давайте разом прочитаємо один текст з Біблії. Івана 6:1–14.

• Що особливого на вашу думку зробив цей хлопчик? Які кроки він зробив і чи довго думав над цим? (побачив потребу, побачив у собі відповідь на цю потребу, прийняв рішення задовольнити потребу).

• Коли ми щось даємо чи допомагаємо, то чи повинні чогось чекати натомість? Якщо так, то чого? (коли ми робимо щось добре, то не обов’язково будемо мати подяку за це. Але наша добра справа дуже приємна Богові).

• Який урок для нас у вчинку цього хлопчика (кожен з нас повинен бути уважним до потреб інших і поспішити прийти на допомогу, навіть, коли можливості обмежені).

• Якщо про нас турбуються батьки і рідні, то хто турбується про сиріт, в яких з різних причин часто немає поруч ні батьків, ні родини? (Бог покладає це на нас. Якова 1:27)

• Як Бог вчить турбуватись про сиріт? (Второзаконня10:17–19)

Практичне закріплення: давайте разом подумаємо, як ми можемо допомагати сиротам в їхньому житті? (це можна писати на великому аркуші паперу, тоді учням це буде легше сформулювати і запам’ятати). • Дружба, спілкування, можна познайомитись з прийомними сім’ями, які прийняли сиріт, і подружитись із ними. • Можна молитись за дитину з інтернату, разом цікавитись про її життя, вітати з днем народження. • Можна приготувати подарунки своїми руками і подарувати дітям-сиротам, відвідавши інтернат.

Вивчення біблійного вірша

«Сиротам батько й вдовицям суддя, – то Бог у святому мешканні Своїм!» (Пс. 67:6).

Напишіть цей вірш на великому листку, без посилання, пропускаючи букви через одну, залишайте для них прочерки. Дайте завдання на швидкість спробувати підліткам вставити пропущенні букви, записавши цей вірш у себе в зошит. Запитайте учнів, як вони розуміють зміст цього вірша. В якому значенні вони розуміють слово «суддя». Підведіть підсумок, закріплюючи їх знання про біблійну істину цього уроку та її застосування.

Молитва

Молитовні наміри:

• Щоб християнські громади знову відкрили для себе біблійне покликання піклуватися про вдів і сиріт і щоб виконували це доручення не через почуття провини або механічний послух, але з радістю і від щирого серця, що здійснюють служіння тим, про кого Бог піклується.

• Щоб християни усвідомили тяжке становище сиріт в Україні і щоб це усвідомлення призвело до сильного бажання піклуватися про сиріт.

• Щоб знайшлися сім’ї для дітей-сиріт старшого віку, дітей з особливими потребами.

• За сім’ї, які прийняли дітей. Щоб таких сімей ставало більше з кожним днем.

• За тих, хто служить сиротам.

• За випускників інтернатів, їх навчання та влаштування в житті.

• Щоб діти-сироти відчули Божу любов і турботу.

• За наставників, які готові підтримувати дитину і супроводжувати її на життєвому шляху.

• За збереження сімей, що опинились у складних життєвих обставинах.

• Щоб служіння сиротам стало моментом єднання для Церков, об’єднуючи їх задля слави Христа.

• Щоб Бог дав мудрість державним службовцям приймати правильні рішення і закони, щодо дітей.

• За Україну без сиріт, де жодна дитина не залишиться без уваги.

Молитва за дітей сиріт

Всемогутній і Милосердний Боже, наш Небесний Отче! До Тебе заносимо сьогодні наші вдячні і благальні молитви. Дякуємо Тобі за дар життя кожної людини і кожної дитини.

Ласкаво просимо Тебе, Небесний Отче: поблагослови дітей-сиріт, покинутих, позбавлених батьківської турботи та любові. Зігрій їхні серця, збери їх під Свої крила, щоб вони відчули Твоє піклування, сповнене любові і милосердя та втішилися радістю, що у Тобі мають найкращого Батька. Зціли їхні серця від зранень фізичних і духовних. Вилий на них повноту Твоєї любові і Твого милосердя. Поблагослови, Небесний Отче, усіх людей і всі сім’ї, які опікуються сиротами, щоб Твій мир і Твоя благодать завжди перебували з ними.

А Ти, Пресвята Богородице, Мати і Заступнице наша, потіхо і прибіжище сиріт, покрий своїм небесним Покровом усіх дітей та будь для них ласкавою і люблячою Матір’ю. Амінь.