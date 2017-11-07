Духовенство, медики та волонтери обговорили формування тверезого способу життя

4-5 листопада 2017 року за участю духовенства різних конфесій у Києві проходила IV науково-практична конференція «Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві», повідомляє "Релігія в Україні".

Зокрема, від імені глави УГКЦ учасників заходу привітав о. Ігор Козанкевич. Він подякував за організацію цього заходу та побажав учасникам спільною працею та молитвою сприяти благу України. Священик також зауважив, що саме любов забезпечує виховання у тверезості, і наголосив, що не може бути вільності України без тверезості України: «Виховання дітей та молоді в тверезості є одним із елементів виконання заповіді любові до ближнього. Тому заохочую об’єднувати наші зусилля в цьому напрямку».



Зі свого боку голова Синодального управління військового духовенства митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, ієрарх УПЦ КП, звернувся до присутніх учасників та організаторів конференції з вітальним словом та підкреслив важливість і нагальну актуальність формування в суспільстві тверезого способу життя. Владика звернув увагу на необхідність участі військових священиків (капеланів) УПЦ Київського Патріархату в профілактиці та підтримці тверезості серед військовослужбовців. За словами митрополита Іоана, військові священики є моральними авторитетами для військовослужбовців, а тому в особистому спілкуванні з ними мають вказувати і пояснювати необхідність тверезості військовослужбовців та духовно підтримувати їх.



Також митрополит Іоан зауважив, що Синодальне управління військового духовенства УПЦ Київського Патріархату, співпрацюючи з собріологом Юрієм Оробцем, проводить проект «Тверезе військо», в рамках якого, Юрій Оробець системно відвідує військові підрозділи в зоні АТО і з військовими священиками (капеланами) доносить до військовослужбовців ідеї та механізми, що допоможуть останнім звільнитись від вживання алкогольних та тютюнових виробів.



У рамках проведення конференції голова ГО «Твереза Україна» Роман Галицький презентував законопроект про захист українського суспільства від алкоголізації.



Захід проходив за ініціативи ГО «Рух «Твереза Україна» та за підтримки Київської міської ради, Мінмолодьспорту; Мінсоцполітики; МОН, Міноборони України тощо.