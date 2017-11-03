Через 500 років після Лютера англіканські традиціоналісти вивісили на дверях лондонського собору свої тези

6 листопада 2017, 13:37 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Наслідуючи приклад Мартіна Лютера, консервативні англіканські священики вивісили на дверях собору св. Павла в Лондоні текст, в якому, зокрема, критикують пом'якшення позиції Англіканської Церкви Англії щодо одностатевих шлюбів. Акція відбулася в дні, коли протестантський світ святкує 500-річчя початку Реформації, пише "Портал-Credo.Ru" з посиланням на "Christian Today".

Текст, прикріплений до дверей головного собору Лондона і низки інших англіканських соборів, проголошує консервативні цінності. Документ, який вперше був опублікований ще в 2015 році і отримав назву «Саутворкскої декларації», підписали понад 60 священиків Церкви Англії. Автори закликають єпископів «відновити довіру англікан, віруючих в Біблію» і «уникнути розколу в Церкві».

«500 років тому Мартін Лютер приколов до дверей німецької церкви 95 тез, - йдеться в тексті. - Він зробив це тому, що Церква піддалася розкладанню. Сьогодні ми прикріплюємо цю Декларацію на двері собору тут, в Англії, тому що Встановлена Церква в нашій країні теж піддається розкладанню».

Автори декларації з тривогою відзначають, що ліберальні ідеї вкоренилися в англіканському середовищі так глибоко, що служителями їх Церкви можуть бути особи, які перебувають у «відповідальних одностатевих зв'язках». Такий підхід «послаблює і руйнує Церква», переконані автори тексту.

Листи з заявами консерваторів були прикріплені до дверей двох соборів Лондона - св. Павла і Саутуоркському спочатку ввечері 31 жовтня . Наступного дня вони з'явилися біля входу в собори Рочестера і Херефорда.

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теги до статті:Англіканська Церква,Гомосексуалізм,Мартін Лютер
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