Коли поліція безсила: над селом на дроні запустили ікону Богородиці

У селі Прилиманське Овідіопольського району Одеської області відбувся незвичайний хресний хід, точніше хресний політ.

Як передає кореспондент «Думської», населений пункт облетів по периметру квадрокоптер з ... іконою Казанської Божої Матері.

Ініціатором повітряного хресного ходу стала прилиманська підприємець Наталя. Таким чином вона хоче вплинути на криміногенну ситуацію у рідному селі.

«Я щодня молюся, щоб на наше село зійшла благодать, - розповіла Наталя. - В останній рік у нас що не місяць, так кого-то пограбують або поб'ють. Поліція не діє. Ось я і зважилася на такий крок».

Здійснити задумане Наталі допоміг директор компанії аерозйомки GoProkat Вячеслав Грубий.

«Таких замовлень у мене ще не було, - каже директор. - Просили, щоб обручки з неба спускалися. Туристичні путівки клієнтам по повітрю привозив. Навіть з портретом кандидата перед виборами літав. А тут - ціле село облетіти з іконою. Це і складно і відповідально».

За словами В'ячеслава, завдання виявилося непростим. Довелося продумати, як причепити до квадрокоптера ікону, щоб на неї не реагували спеціальні датчики, які відповідають за ідентифікацію перешкод. Та й саме село виявилося немаленьким - 3,5 км в довжину і 1,5 завширшки.

Не обійшлося і без маленьких чудес.

«У самому кінці обльоту волосінь, що тримала ікону, обірвалася, і її замотало в один з пропелерів. За всіма правилами дрон повинен був впасти, а він спокійно приземлився», - поділився В'ячеслав Грубий.