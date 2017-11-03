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У Львові триває «ІІ Форум відповідальних людей. Інновації»
4 листопада 2017, 12:22 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
3 листопада, стартував “ІІ Форум відповідальних людей. Інновації” — майданчик для співпраці Церкви, громадськості, бізнесу і влади у Центрі Митрополита Андрея Шептицького (вул. Козельницька, 4). Основна тема Форуму: “Інновації — новий спосіб подолання викликів”. Захід триватиме до 5 листопада. Про це повідомляє "Дивен Світ".
Протягом трьох днів учасники Форуму будуть дізнаватися про успішний досвід громадськоті, Церкви, бізнесу та влади; вирішувати виклики у неформальній атмосфері; вчитися будувати довіру між середовищами та людьми; а також дискутувати про цінності, на яких слід будувати майбутнє.
“Тема цьогорічного Форуму — „Інновації — новий спосіб подолання викликів“ обіцяє багато цікавого. Будемо розглядати інновації в церковному служінні, соціальну відповідальність бізнесу та громад. Передовсім, маємо на меті створити майданчик для діалогу, який врешті призведе до ефективних рішень, а також сприяти спільній взаємодії в пошуку нових ідей, які творитимуть позитивні зміни у великих містах та малих громадах”, — розповів співорганізатор і координатор Форуму Орест Гевак для “ДивенСвіту”.
Варто зазначити, що під час Форуму триватиме робота в групах — Церква, Громада, Бізнес, у яких кожна команда працюватиме над вирішенням певних завдань та обговорюватиме цікаві напрацювання.
Загалом коден день присвячений окремій темі: 3 листопада — «Інновації в містах, рівень великих міст — які успіхи, плани, ідеї», 4 листопада — “Інновації в малих громадах — села та містечка — що відбувається, плани, ідеї”, 5 листопада — “Інноваційні напрацювання робочих майданчиків: церква, бізнес, громада”. Детальніше з програмою можна ознайомитися тут.
Організатори: Патріарша комісія у справах молоді УГКЦ, соціальна ініціатива “Хтось не зробить”, Комісія у справах молоді ЛА УГКЦ, Український католицький університет. Співорганізатори: ЛОФ, Фундація духовного відродження.
Довідка
“ІІ Форум відповідальних людей. Інновації” — це унікальна можливість зустрічі, якісної дискусії та пізнання інноваційних практик у діяльності церкви, громад та бізнесу. Протягом трьох днів форуму учасники матимуть можливість зануритись в сучасні стратегії, методи та інструменти діяльності в цих сферах. “ІІ Форум відповідальних людей. Інновації” — новий спосіб вирішення старих проблем.
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