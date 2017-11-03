У Львові триває «ІІ Форум відповідальних людей. Інновації»

4 листопада 2017, 12:22 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

3 листопада, стартував “ІІ Форум відповідальних людей. Інновації” — майданчик для співпраці Церкви, громадськості, бізнесу і влади у Центрі Митрополита Андрея Шептицького (вул. Козельницька, 4). Основна тема Форуму: “Інновації — новий спосіб подолання викликів”. Захід триватиме до 5 листопада. Про це повідомляє "Дивен Світ".

Форум_іновацій.jpg

Протягом трьох днів учасники Форуму будуть дізнаватися про успішний досвід громадськоті, Церкви, бізнесу та влади; вирішувати виклики у неформальній атмосфері; вчитися будувати довіру між середовищами та людьми; а також дискутувати про цінності, на яких слід будувати майбутнє.

“Тема цьогорічного Форуму — „Інновації — новий спосіб подолання викликів“ обіцяє багато цікавого. Будемо розглядати інновації в церковному служінні, соціальну відповідальність бізнесу та громад. Передовсім, маємо на меті створити майданчик для діалогу, який врешті призведе до ефективних рішень, а також  сприяти спільній взаємодії в пошуку нових ідей, які творитимуть позитивні зміни у великих містах та малих громадах”, — розповів співорганізатор і координатор Форуму Орест Гевак для “ДивенСвіту”.

Варто зазначити, що під час Форуму триватиме робота в групах — Церква, Громада, Бізнес, у яких кожна команда працюватиме над вирішенням певних завдань та обговорюватиме цікаві напрацювання.

Загалом коден день присвячений окремій темі: 3 листопада — «Інновації в містах, рівень великих міст — які успіхи, плани, ідеї», 4 листопада — “Інновації в малих громадах — села та містечка — що відбувається, плани, ідеї”, 5 листопада — “Інноваційні напрацювання робочих майданчиків: церква, бізнес, громада”. Детальніше з програмою можна ознайомитися тут.

Організатори: Патріарша комісія у справах молоді УГКЦ, соціальна ініціатива “Хтось не зробить”, Комісія у справах молоді ЛА УГКЦ, Український католицький університет. Співорганізатори: ЛОФ, Фундація духовного відродження.

Довідка

“ІІ Форум відповідальних людей. Інновації” — це унікальна можливість зустрічі, якісної дискусії та пізнання інноваційних практик у діяльності церкви, громад та бізнесу. Протягом трьох днів форуму учасники матимуть можливість зануритись в сучасні стратегії, методи та інструменти діяльності в цих сферах. “ІІ Форум відповідальних людей. Інновації” — новий спосіб вирішення старих проблем.

 

Система Orphus
теги до статті:УГКЦ,Церква і бізнес
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 4 листопада 2017, 16:12

      "І промовив Бог усі слова ці, говорячи: ...нехай не буде в тебе інших богів перед лицем Моїм. Не роби собі кумира [ідола]... не поклоняйся їм і не служи їм, бо Я - Господь, Бог твій..."

    • Василий Петров | 4 листопада 2017, 14:59

      Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, Лука 11:32. Первые же из тех, кто и будет судить т.н. Христиан это их же т.н. святые, останки которых выставлены на поклонение в церквях. Именно

    • Василий Петров | 4 листопада 2017, 11:22

      Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое, Матфея 16:23. Т.о. церковь, которая считает, что сатана есть как верховный Бог Отец, тем самым УЖЕ

    • Василий Петров | 4 листопада 2017, 10:56

      Должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, Иоанна 3:14-15. Итак, как Христу должно было быть вознесённым на Небеса в том теле, в котором

    • velovs@ukr.net | 3 листопада 2017, 19:10

      Цікавий і, як на мене, досить об'єктвний і справедливий погляд та потрактування цих історичних подій. Тобто всуціль не протиставляти й не викопувати глибинного й непрохідного рову поміж цими двома

    Популярні статті місяця