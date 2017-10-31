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Польща готова вивезти з Франції пам'ятник Папі Івану Павлу II через загрозу його демонтажу
1 листопада 2017, 13:06 | Релігія і суспільство | 1 | | Код для блогу | |
Польський уряд заявив про бажання перевезти статую Папи Римського Івана Павла II роботи скульптура Зураба Церетелі з Франції до Польщі. Про це заявила польський прем'єр-міністр Беата Шидлов, передає РБК з посилання на ПАП.
За її словами, це потрібно зробити, щоб «врятувати» монумент «від цензури». Пам'ятник Івану Павлу II встановлений на площі містечка Плоермель регіону Бретань.
За рішенням французької влади, хрест зі скульптури мають прибрати за законом 1905 року, який відокремлює Церкву від держави. Це рішення було остаточним і не підлягає оскарженню. У влади Плоермель є шість місяців, щоб прибрати хрест. У разі якщо вони не зроблять цього, пам'ятник буде демонтований.
Як заявила прем'єр-міністр Польщі Шидлов, Іван Павло II був «великим» польським Папою, «великим європейцем» і став «символом християнина та об'єднаної Європи». «Іван Павло II вчив, що демократія без цінності перетворюється у відкритий або замаскований тоталітаризм», - сказала глава кабінету міністрів Польщі.
Шидлов підкреслила, що польський уряд докладе «всіх зусиль», щоб пам'ятник був перевезений до Польщі. Вона зазначила, що це станеться тільки в разі згоди французької влади і міської громади Плоермель, де стоїть монумент.
Пам'ятник Івану Павлу II скульптора Зураба Церетеллі був відкритий в Плоермель в 2006 рік.
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- 1 листопада 2017, 13:43| Коментувати коментар
Боже, яке, по суті, МРАКОБІССЯ - хоч і дещо модернізовано-секулярне!
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Лучше бы Вы, Михаил, поискали эту "нечисть" - такую агрессивную и злобно-ненавистническую в собственном глазу! |
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