Римо-католики застерігають молодь від святкування «Геловіну»

Комісія у справах душапастирства родин РКЦ в України видала Комюніке щодо небезпеки участі в святкуванні так званого «Геловіну». У документі зазначається, що відзначення «Геловіну» є промоцією магії, окультизму, сил темряви і смерті, а участь християнина в таких заходах пов’язана з серйозною духовною шкодою.

Пропонуємо повний текст Комюніке:

«Дорогі Брати і Сестри!

Через декілька днів Католицька Церква святкуватиме урочистість «Усіх Святих» (1 листопада), а також особливо буде молитися за померлих у День спомину усіх вірних померлих (2 листопада). У ці дні можемо узріти Церкву в усій її повноті: паломницька Церква — це християни, які ще крокують дорогою віри, страждальна Церква — це померлі брати і сестри, які потребують наших молитов, щоб у повноті радіти спогляданням Бога, і прославлена Церква — це святі, які вдивляються в Боже обличчя і заступаються за нас. У ці дні особливо сповідуємо віру в спілкування святих і у вічне життя.

З непокоєм зауважуємо, як останніми роками дедалі більше набирає популярності інше «свято» — Геловін, який має коріння у кельтських язичницьких практиках. Багато молодих людей під час різних розваг перевдягаються в костюми злих духів, мертвих, смерті тощо. Святкування Геловіну не має нічого спільного з християнською істиною про «спілкування святих», натомість є промоцією магії, окультизму, сил темряви і смерті. А участь християнина в таких заходах пов’язана з серйозною духовною шкодою. Усіх віруючих католиків, зокрема молодь, застерігаємо від участі в заходах, де буде відзначатися це свято. Пам’ятаймо, що ми є світлом світу (Мт 5, 14), покликанні до того, щоб творити спільноту Святих, а наш Господь Ісус Христос переміг смерть і є Господом життя!

Єпископ Радослав Змітровіч, Голова Комісії у справах душпастирства родин при Конференції римсько-католицьких єпископів України

Отець Роман Лаба OSPPE, директор Всеукраїнського бюро у справах душпастирства родин при Конференції римсько-католицьких єпископів України».