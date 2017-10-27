Ціну прив’язали до долара: у столичному храмі УПЦ (МП) свічки коштують дорожче за хліб

| Репортажі | | Будувати мости братерства: Інститут релігії та суспільства відзначив 20-річний ювілей Чи впливають папські енцикліки на сучасне суспільство, найпоширеніші міфи про соціальну доктрину Церкви, як просвітницько-євангелізаційна діяльність духовенства може змінювати хід історії – саме ці теми стали ключовими під час семінару «Будувати мости братерства: соціальні енцикліки Церкви як спосіб реагування на виклики доби»

| Репортажі | | Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції 17-18 жовтня в Києві пройшла I Міжнародна міжконфесійна конференція «Роль релігійних цінностей у зміцненні соціальної стабільності та поширення культури мирного співжиття й подолання ненависті». Захід зібрав численних учасників і гостей: науковців, державних службовців, релігійних лідерів та освітян.

| Репортажі | | «Тіло обожествлене»: у Львові представили результати іконописного пленеру в Польщі Цього року на ІХ Міжнародному іконописному пленері в Новиці (Польща) взяли участь майже 50 сучасних митців, які пишуть твори на сакральну тематику. Левову частку учасників склали українські іконописці, здебільшого «львівської школи»

| Події та люди | Доля двох братів-священиків Балтовичів як символ трагедії Церкви на Закарпатті У середині сорокових років минулого століття, на час окупації Закарпаття більшовиками, отці Балтовичі належали до старшого покоління священиків Мукачівської греко-католицької єпархії. Один з них перейшов на православ'я, другий залишився вірним Католицькій Церкві.