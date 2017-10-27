Ціну прив’язали до долара: у столичному храмі УПЦ (МП) свічки коштують дорожче за хліб

27 жовтня 2017, 11:16 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

В одному з храмів Української Православної Церкви (Московського Патріархату) у Києві продають свічки, дорожчі за хліб.

Фото опублікували на сторінці "Київ Лайф" у Facebook, повідомляє «Znaj.ua». На ньому можна побачити свічки по 12, 20 та 25 гривень.

"Видно, або в них віск до долара прив'язаний або нєльзя економити на "богє", - коментар до фото.

Користувачі Facebook висловились стосовно нахабства УПЦ (МП). Люди пишуть, що Церква вже давно стала бізнесом.

"На війну з українцями збирає Московський Патріархат", "Бензин дорогий, попам їздити дорого", - коментують юзери.

 

 

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теги до статті:Церква і гроші
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