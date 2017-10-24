Єпископ Борис (Ґудзяк) про ІРС УКУ: Цей Інститут поставив високу планку для нашого супільства

Інститут релігії та суспільства УКУ, який цими днями відзначає 20-літній ювілей, 25 жовтня відзвітував про свою діяльність за останнє десятиліття та окреслив плани на майбутнє.

Його Президент Мирослав Маринович повідомив, що очолювана ним інституція за цей період провела кілька сотень заходів: літніх шкіл, конференцій, семінарів, круглих столів, публічних лекцій, участь у яких взяло кілька тисяч осіб.

Він також розповів, як власне зароджувався Інститут релігії та суспільства.

«Автором ідеї і ініціатором стоворення ІРСу був Борис (Ґудзяк), - зазначив М.Маринович. - Він мав уже певну задумку. Саме завдяки владиці і постав наш інститут».

Як зізнався Мирослав Маринович, у середині 90-их років він пройшов навчання у Колумбійському університеті. А коли вернувся в Україну Борис (Ґудзяк) зустрів його та запропонував організувати Інститут релігії та суспільства.

«Він послав мене на науку, щоби потім на основі здобутих знань можна було розпочинати роботу в ІРСі. Я погодився відразу, це для мене була велика шана, надзвичайно приваблива пропозиція», - зазначив Президент ІРСу.

Владика Борис (Ґудзяк) у своєму відеозверненні з нагоди ювілею, теж пригадав як створювався Інститут та привітав учасників заходу.

«Початки були надзвичайно цікавими, харизматичними. Властиво починався не інститут, а починалася праця Мирослава Мариновича у ЛБА», - заявив єпископ.

Оцінюючи діяльність ІРСу, владика Борис, серед важливих доробок, відзначив збірки соціальних документів УГКЦ, новий переклад документів ІІ Ватиканського Собору, екуменічні зустрічі, перші диспути про військове капеланство.

«Цей інститут поставив високу інтелектуальну духовну планку для наших інститутів, супільства. І сьогодні, коли ми відзначаємо 20-ліття, хочеться побажати усім вчитися як можна систематично, шляхетно, критично і творчо розвивати свою власну діяльність», - сказав єпископ УГКЦ.

Нині ІРС не лише наукова інституція, а й місце євангелізації, де люди стикаються з релігійним світоглядом і починають проникатися тими ідеями. Щороку Інститут проводить такі заходи, як, зокрема, Літня школа «Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького», Міжнародна науково-просвітницька конференція для молодих науковців і студентів. За словами Мариновича, ця конференція стратувала із всеукраїнської, але потім, завдяки старанням працівникам ІРСу та зокрема науковому працівнику Інститу Ярославу Коту, переросла у міжнародну.

Особливим предметом гордості, візитівкою діяльності ІРСу, Мирослав Маринович назвав проведення молодіжного, міжнародного семінару «Ковчег». Щорічно на цей захід приїжджають українці, поляки, євреї та кримські татари, Уже проведено 10 семінарів «Ковчегу», у яких взяло участь близько 300 учасників. Під час семінару молоді люди дискутують, беруть участь у екскурсіях, переглядають фільми.

«Ковчег дуже здружив усх учасників», - зазначив Маринович.

«Хочу розповсти про одне знакове засідання літнього табору. Кримські татари цього дня презентували свої національні надбання, культуру, історію. У програмі був фільм про депортацію – «Хайтарма». І дівчата кримські татарки під час перегляду почали плакати. Бо цей фільм неможливо дивитися спокійно. І першими до них підбігли єврейські дівчата і почали їх обіймати, заспокоювати. Я собі сказав так: «Цей «Ковчег» справді має сенс для існування»».

Як уже інформувала РІСУ, Інститут релігії та суспільства УКУ 24-25 жовтня провів низку заходів з нагоди свого 20-літнього ювілею.

24 жовтня програма буде присвячена Дню памʼяті генерала Петра Григоренка. 25 жовтня в Українському Католицькому Університеті відбувся семінар «Будувати мости братерства: соціальні енцикліки Церкви як спосіб реагування на виклики доби».

На адресу ІРСу УКУ свої вітання з нагоди ювілею надіслали єрархи УГКЦ та представники юдейскої та мусульманської громад України.