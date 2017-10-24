Церква закликає не спалювати листя

25 жовтня 2017, 10:40 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

23 жовтня 2017 року в Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ оприлюднили Звернення з приводу спалення залишків рослинності.

Цей лист підписав Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Володимир (Війтишин), а розповсюдили в Екологічному бюро, яке діє в Українській Греко-Католицькій Церкві.

"З великим занепокоєнням спостерігаємо, як наші села та міста огортає ядучий дим від спалювання залишків рослинності й опалого листя. В атмосферу викидаються всі хімічні елементи, які накопичуються у рослинах під час вегетації (наприклад, вихлопні гази автотранспорту чи отрутохімікати, які використовують для захисту від шкідників).

Вдихаючи цей токсичний дим, ми наражаємо своє здоров’я, а навіть і життя, на небезпеку. Особливо вразливими є діти, котрі першими стають жертвами цієї самогубної практики, а також байдужості тих, хто мовчазно споглядає такі дії.

Церква не може мовчати, особливо якщо йдеться про важкий гріх проти життя. У цьому сенсі апелюємо передусім до відповідальних у владі та державних природоохоронних органах з проханням захистити право громадян на здоров’я та чисте довкілля", - йдеться в Зверненні.

Митрополит звертається до всіх служб, які дбають про чистоту довкілля із закликом не спалювати листя та залишки рослинності, тим самим оберігаючи здоров’я та життя людей, серед яких є також і наші діти, рідні, близькі та знайомі.

"Висловлюємо прохання до органів місцевого самоврядування, до міських, сільських та селищних голів уживати всіх необхідних заходів з метою захисту людей та природи від підпалів залишків рослинності та сміття", - звертається Владика.

Звернення апелюється до християнської свідомості усіх віруючих людей. Ми покликані берегти життя – безцінний дар нашого Творця і відповідально управляти дарами природи.

"Тож мусимо припинити цю згубну практику та жити відповідно до Божого закону", - закликає Архиєрей.

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теги до статті:Володимир (Війтишин),Екологічна ініціатива УГКЦ
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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:24

      Р. Р. S. Водночас тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:20

      Разом з тим тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 12:25

      Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое, Матфея 13:52. Т.о. какие бы не были даны обещания в любви к Богу Отцу,

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 11:42

      Р. S. Але, з іншого боку, "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 11:30

      Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, Матфея 12:36-37. Или говоря уже обычным языком:

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