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Церква закликає не спалювати листя
25 жовтня 2017, 10:40 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
23 жовтня 2017 року в Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ оприлюднили Звернення з приводу спалення залишків рослинності.
Цей лист підписав Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Володимир (Війтишин), а розповсюдили в Екологічному бюро, яке діє в Українській Греко-Католицькій Церкві.
"З великим занепокоєнням спостерігаємо, як наші села та міста огортає ядучий дим від спалювання залишків рослинності й опалого листя. В атмосферу викидаються всі хімічні елементи, які накопичуються у рослинах під час вегетації (наприклад, вихлопні гази автотранспорту чи отрутохімікати, які використовують для захисту від шкідників).
Вдихаючи цей токсичний дим, ми наражаємо своє здоров’я, а навіть і життя, на небезпеку. Особливо вразливими є діти, котрі першими стають жертвами цієї самогубної практики, а також байдужості тих, хто мовчазно споглядає такі дії.
Церква не може мовчати, особливо якщо йдеться про важкий гріх проти життя. У цьому сенсі апелюємо передусім до відповідальних у владі та державних природоохоронних органах з проханням захистити право громадян на здоров’я та чисте довкілля", - йдеться в Зверненні.
Митрополит звертається до всіх служб, які дбають про чистоту довкілля із закликом не спалювати листя та залишки рослинності, тим самим оберігаючи здоров’я та життя людей, серед яких є також і наші діти, рідні, близькі та знайомі.
"Висловлюємо прохання до органів місцевого самоврядування, до міських, сільських та селищних голів уживати всіх необхідних заходів з метою захисту людей та природи від підпалів залишків рослинності та сміття", - звертається Владика.
Звернення апелюється до християнської свідомості усіх віруючих людей. Ми покликані берегти життя – безцінний дар нашого Творця і відповідально управляти дарами природи.
"Тож мусимо припинити цю згубну практику та жити відповідно до Божого закону", - закликає Архиєрей.
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