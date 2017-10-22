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Папа закликав майбутніх економістів "залишатися вільними від чар грошей"
24 жовтня 2017, 09:49 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
«Не підкоряйтеся сліпо невидимій руці ринку»: з таким закликом Папа Римський звернувся до групи студентів з ліонського освітнього центру «Шартро», в особливості до майбутніх економістів, які готуються працювати у сфері комерції та фінансів. Про це повідомляє Радіо Ватикану.
Папа підкреслив, що головне в цій професії – «навчитися залишатися вільними від чар грошей, від рабства, в яке гроші укладають тих, хто їм поклоняється», тому підготовка майбутніх економістів вимагає уваги до «людського, філософського й духовного виміру». Економісти покликані бути «захисниками рівноправності, ремісниками справедливого управління, відповідного до нашого спільного дому, тобто світу».
«Використовуйте свої ресурси і час, щоб йти стежками братства, будувати між людьми мости, а не стіни, щоб додати свої цеглинки у творення більш справедливого і людяного суспільства», - закликав студентів Папа Франциск. Звертаючись окремо до студентів-християн, Папа попросив їх «бути завжди єдиними з Господом за допомогою молитви». Тим же, хто не сповідує християнство, він процитував Паскаля: «Людина нескінченно перевершує людину». Всім студентам освітнього центру «Шартро» Папа побажав вирощувати культуру зустрічі і спілкування в лоні єдиної людської родини».
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