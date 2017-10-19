Комісія ВРЦіРО розробляє єдині правила діяльності церковних реабцентрів

Комісія Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з питань соціального служіння розпочала роботу над правовим упорядкуванням діяльності церковних центрів адаптації та соціалізації, де надається допомога залежним від наркотиків і алкоголю.

Метою засідання, яке відбулося 20 жовтня в приміщенні КПБА Київського Патріархату, було узгодження подальших заходів, спрямованих на вирішення проблем діяльності реабілітаційних закладів, які діють при церквах і релігійних організаціях, в тому числі в сфері законодавчого регулювання, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Відкрив засідання священик УПЦ КП о. Сергій Дмитрієв, виконавчий секретар Комісії, який розповів про поточну співпрацю різних конфесій у сфері оздоровлення суспільства та протидії ВІЛ/СНІД.

Про існуючу проблематику в сфері реабілітації розповів Дмитро Шерембей, голова ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД», який сам 18 років тому був залежною особою, але зміг звільнитися від згубних звичок. Враховуючи особистий досвід та напрацювання очолюваної організації, він розповів про основні недоліки діяльності сучасних закладів реабілітації та вказав на відсутність законодавчої регламентації їх діяльності, що є перепоною для співпраці таких закладів із донорами.

Комісія заслухала також юристів, психологів, представників церковних реабцентрів та вирішила розпочати розробку спеціальних нормативно-правових актів, в межах яких функціонуватимуть церковні заклади реабілітації.

Зокрема, учасники засідання ознайомилися з законодавством України в сфері надання реабілітаційних послуг та проаналізували документи, на підставі яких діють окремі недержавні центри реабілітації. Представники кожної релігійної організації висловили власну позицію щодо недоліків нинішнього нормативно-правового регулювання у цій сфері та доцільності його покращення. У обговоренні також взяли участь особи, які у минулому користувалися послугами закладів реабілітації.

Враховуючи суттєву прогалину у законодавчому регулюванні діяльності недержавних закладів реабілітації алко- і наркозалежних, а також зважаючи на суттєві перепони розвитку таких центрів, Комісія ВРЦіРО з питань соціального служіння прийняла такі рішення:

1) створити робочу групу для розробки проектів підзаконних нормативних актів з метою врегулювання діяльності церковних закладів реабілітації осіб з різного роду залежностями;

2) у найближчий час сформулювати пропозиції щодо необхідних законодавчих змін у сфері діяльності закладів духовної підтримки осіб з різного роду залежностями;

3) визначити перелік реабілітаційних центрів, які дотримуються вимог законодавства та якісно надають відповідні послуги, з метою їх рекомендації широкій громадськості.

Учасники Комісії Ради Церков домовилися, що завдяки спільній роботі у майбутньому якість послуг із реабілітації буде якісно та кількісно покращена.

У засідання взяли участь представники Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Православної Церкви, Української Греко-Католицької Церкви, Об’єднання юдейських релігійних організацій України, Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів, Української Церкви християн віри євангельської, Духовного управління мусульман України, а також представники Асоціації християнських центрів реабілітації, Інституту релігійної свободи, психологи, лікарі, юристи та особи, які у минулому самі проходили реабілітацію.