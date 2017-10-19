- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Комісія ВРЦіРО розробляє єдині правила діяльності церковних реабцентрів
21 жовтня 2017, 17:22 | Релігія і суспільство | | 0 | | Код для блогу | |
Комісія Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з питань соціального служіння розпочала роботу над правовим упорядкуванням діяльності церковних центрів адаптації та соціалізації, де надається допомога залежним від наркотиків і алкоголю.
Метою засідання, яке відбулося 20 жовтня в приміщенні КПБА Київського Патріархату, було узгодження подальших заходів, спрямованих на вирішення проблем діяльності реабілітаційних закладів, які діють при церквах і релігійних організаціях, в тому числі в сфері законодавчого регулювання, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Відкрив засідання священик УПЦ КП о. Сергій Дмитрієв, виконавчий секретар Комісії, який розповів про поточну співпрацю різних конфесій у сфері оздоровлення суспільства та протидії ВІЛ/СНІД.
Про існуючу проблематику в сфері реабілітації розповів Дмитро Шерембей, голова ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД», який сам 18 років тому був залежною особою, але зміг звільнитися від згубних звичок. Враховуючи особистий досвід та напрацювання очолюваної організації, він розповів про основні недоліки діяльності сучасних закладів реабілітації та вказав на відсутність законодавчої регламентації їх діяльності, що є перепоною для співпраці таких закладів із донорами.
Комісія заслухала також юристів, психологів, представників церковних реабцентрів та вирішила розпочати розробку спеціальних нормативно-правових актів, в межах яких функціонуватимуть церковні заклади реабілітації.
Зокрема, учасники засідання ознайомилися з законодавством України в сфері надання реабілітаційних послуг та проаналізували документи, на підставі яких діють окремі недержавні центри реабілітації. Представники кожної релігійної організації висловили власну позицію щодо недоліків нинішнього нормативно-правового регулювання у цій сфері та доцільності його покращення. У обговоренні також взяли участь особи, які у минулому користувалися послугами закладів реабілітації.
Враховуючи суттєву прогалину у законодавчому регулюванні діяльності недержавних закладів реабілітації алко- і наркозалежних, а також зважаючи на суттєві перепони розвитку таких центрів, Комісія ВРЦіРО з питань соціального служіння прийняла такі рішення:
1) створити робочу групу для розробки проектів підзаконних нормативних актів з метою врегулювання діяльності церковних закладів реабілітації осіб з різного роду залежностями;
2) у найближчий час сформулювати пропозиції щодо необхідних законодавчих змін у сфері діяльності закладів духовної підтримки осіб з різного роду залежностями;
3) визначити перелік реабілітаційних центрів, які дотримуються вимог законодавства та якісно надають відповідні послуги, з метою їх рекомендації широкій громадськості.
Учасники Комісії Ради Церков домовилися, що завдяки спільній роботі у майбутньому якість послуг із реабілітації буде якісно та кількісно покращена.
У засідання взяли участь представники Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Православної Церкви, Української Греко-Католицької Церкви, Об’єднання юдейських релігійних організацій України, Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів, Української Церкви християн віри євангельської, Духовного управління мусульман України, а також представники Асоціації християнських центрів реабілітації, Інституту релігійної свободи, психологи, лікарі, юристи та особи, які у минулому самі проходили реабілітацію.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Комісія ВРЦіРО розробляє єдині правила діяльності церковних реабцентрів | 21 жовтня 2017, 17:22 | Релігія і суспільство | |
Ігровий комплекс для дітей відкрили завдяки екологічній ініціативі УГКЦ | 21 жовтня 2017, 10:43 | Церква і екологія |
Через напади на мечеті в Афганістані загинуло щонайменше 70 людей | 21 жовтня 2017, 09:55 | Світові |
Київська мерія визначилася із місцем зведення Моморіального центру Голокосту «Бабин Яр» | 20 жовтня 2017, 13:06 | Релігія і суспільство |
Римо-католики під Харковом відкриють гуртожиток для самотніх матерів | 20 жовтня 2017, 12:57 | Благодійність, соціальне служіння |
Останні коментарі
- 22 жовтня 2017, 01:52
Каждый воюющий за Украину воюет за правду и справедливость против врагов рода человеческого попирающих разум, человечность и доброту, заповеданные Христом. |
- 22 жовтня 2017, 00:35
Автокефалия, т.е. полная независимость кому? Если для т.н. "упц кп", то она и так полностью независима, никому не подчиняется и даже имеет своего якобы "патриарха" - высший сан |
- 21 жовтня 2017, 23:11
Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, Матфея 6:21. Итак, дела милости творимые нами бесплатно и без всякой выгоды для СЕБЯ и есть как сокровище наше. А теперь спросим себя, какое же |
- 21 жовтня 2017, 22:50
Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал, Иоанна 6:29. Итак, Христос, страдал не из-за нас и не за нас, но вместо нас, упразднив при этом все страдания, |
- 21 жовтня 2017, 20:47
Неправда!!!! Піар Київського Патріархату! Має бути соромно, тому хто робить такі заяви! Адже після залишення села Кримського служили також капелани, А хто? Запитайте у мешканців! Дуже прикро, що |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 19 жовтня 2017, 21:10
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
Коментарі