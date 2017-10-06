Мусульмани-біженці з Росії не можуть отримати притулок в Україні

Мусульмани, які тікають з Росії через постійні репресії, не можуть отримати притулок на території України. За відсутності чіткої міграційної політики, прикордонники та працівники ДМС самі вирішують кому надавати притулок.

Про це повідомили Енвер Кадиров, юрист ГО «Правозахисний рух Криму», Анвар Деркач, журналіст, Елеонора Хісамова, шукачка притулку з м. Альмєтьєвск, Татарстан (РФ), фігурантка кримінальної справи Хізб ут-Тахрір під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Посилення антиекстремістського та антитерористичного законодавства РФ викликало хвилю політичних мігрантів, які намагаються знайти захист в інших країнах, зокрема на території України.

«Однак в Україні вони зіштовхуються з протидією Державної міграційної служби, на яку покладено повноваження визначати статус біженця», – розповідає Енвер Кадиров.

За словами журналіста люди, посилаючись на війну Росії з Україною, сподіваються на легке отримання притулку, однак біженців чекає розчарування. Українська міграційна служба не бачить небезпеки для мусульман на території РФ. Також він зазначає, що прикордонна служба безпідставно позбавляє права на притулок людей, які потребують допомоги.

«Прикордонники - перші державні чиновники, які зустрічають шукача притулку. Під різними абсурдними приводами біженців не пускають на територію України. Хоча українське законодавство передбачає, що працівник прикордонної служби, до якого звернувся шукач, зобов’язаний надати можливість написати заяву до міграційної служби про бажання отримати притулок. На жаль, це положення українського законодавства систематично порушується українськими прикордонниками», – говорить Анвар Деркач.

Деркач зазначає, що оскільки шукачі притулку офіційно перебувають за межами України, то не можливо надати цим людям жодної юридичної допомоги.

З цією проблемою зіштовхнулися 4 мусульманські сім’ї з Росії. В 2015 році в м. Альмєтьєвск Республіки Татарстан було відкрито кримінальні провадження за статтею 205.5 Кримінального Кодексу РФ «Організація діяльності терористичних організацій та участь у діяльності такої організації» проти 4 мусульманок. Їх визнали причетними до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, яку Верховний Суд РФ безпідставно зарахував до терористичних організацій.

«Ми стали злочинцями в Росії. Ми залишили свої будинки і нам довелося тікати. У наші будинки безцеремонно увірвались, почали проводити обшуки та оголосили нас терористами», – говорить Елеонора Хісамова, фігурантка кримінальної справи Хізб ут-Тахрір.

Відсутність чіткої міграційної політики в Україні - це головна загроза для біженців.

«Україна має нарешті сформулювати свою міграційну політику у вигляді певних законів. Зараз в Україні не має чіткої міграційної політики. Кожен чиновник чи офіцер прикордонної служби робить, що хоче та поводить себе так, як вважає за потрібне. Знайти на них управу важко», – говорить Деркач.

На думку правозахисника Енвера Кадирова, ситуація в окупованому Криму з кримськими татарами дуже схожа до тих, хто просить притулку в Україні.

«Ця справа подібна до тієї, яка зараз масово відбувається в Криму. Ця подія для нас особливо актуальна на тлі тих, які відбуваються в Криму. Тому що там сьогодні відбуваються аналогічні речі, сценарії абсолютно ідентичні. Учасники теж ідентичні – це мусульмани. Використовується антиекстремістське та антитерористичне законодавство РФ, яке визнається більшістю експертами правозахисних організацій, як інструмент придушення інакодумства. Як в Росії, так і в анексованому Криму», - підсумував Кадиров.

Нагадаємо, що Хізб ут-Тахрір в Україні не заборонено і не вважається екстремістською організацією.