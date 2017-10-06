«Цитати Любомира Гузара» тепер можна закачати на гаджети

Завтра,11 жовтня, о 12:00 в приміщенні вінницького iHUB (вул. Пушкіна, 11) відбудеться презентація мобільного додатку «Цитати Любомира Гузара» за участю його безпосередніх розробників - отця Ігоря Яціва, речника УГКЦ і колишнього прес-секретаря Блаженнішого Любомира Гузара, та радника міського голови Андрія Юсова. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Молода вінницька ІТ-компанія Appgress розробила безкоштовний мобільний додаток «Цитати Любомира Гузара», що дозволить усім охочим знайомитися з висловами Блаженнішого Любомира, Предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви у 2001 - 2011 роках, який у травні цього року відійшов у вічність.

Постать відомого українського релігійного діяча, який для українського суспільства є беззаперечним моральним авторитетом, надихнула молодих вінницьких спеціалістів, що працюють в ІТ-сфері, – створити мобільний застосунок із сотнями цитат Блаженнішого. Адже його висловлювання на різні гострі і непрості запитання завжди вражали мудрістю та ясністю, водночас відрізнялися високим європейським інтелектом. Своєю простотою та ясністю міркувань Любомир Гузар завоював довіру і популярність українців.

Цитати згруповані за рубриками, що дає змогу відшукати тематичну цитату. База постійно оновлюється. Однією з особливостей застосунку є отримання час від часу «спливаючих» повідомлень з випадковими цитатами ‒ це можливість отримати пораду і натхнення у випадковий момент.

Реалізація застосунку «Цитати Любомира Гузара» розроблена на мобільні платформи Android та iOS. Розробники ведуть роботу із розширення функціоналу. Зокрема, вони вже оновили версію на Google Play з доданим новим функціоналом, який зараз тестують. А також займаються оформленням сторінки застосунку на маркетплейсах. Додаток розроблено за підтримки Вінницької міської ради.

Початок жовтня для публічної презентації додатку обрано невипадково: 2012 року, напередодні відзначення Покрови Пресвятої Богородиці, Блаженніший Любомир приїздив до Вінниці й відвідав місцеву парафію Покрови Пресвятої Богородиці.

Після презентації додатку її учасники радо нададуть відповіді на всі запитання від ЗМІ.