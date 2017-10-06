Евтаназію не можна вважати актом милосердя до важкохворого, - Патріарх УГКЦ

З християнської точки зору, евтаназія є завжди злочином, вбивством, оскільки ми прямо, свідомо і добровільно забираємо у людини передчасно її життя. Таку позицію висловив Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Святослав в інтерактивній програмі на «Живому ТБ», повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Предстоятель відзначив, що дуже часто сучасне суспільство говорить про так звану допомогу при самогубстві, апелюючи до того, що людина просить дати їй препарати, які її вб'ють, щоб припинити її страждання.

«Гадаю, сьогодні медицина має багато препаратів, які можуть полегшити страждання людини. Дуже часто прохання про самогубство, про яке ми чуємо, це є криком душі, відчаю, криком людини, яка просто потребує допомоги...» – сказав він.

За словами першоєрарха, Церква не вважає евтаназію актом милосердя до важкохворого.

«Термін «евтаназія» означає «солодка смерть». Евтаназія відома ще з римських часів, як можна легко померти без зайвих страждань. Папа Іван Павло ІІ називав евтаназію «фальшивим милосердям». А з моральної точки зору це є вбивство, коли ми свідомо і добровільно штучно припиняємо людське життя», – зазначив Глава УГКЦ.

«Той, хто пропагує такі вчинки, може знайти багато виправдань і мотивацій. Але з християнської точки зору, евтаназія є завжди злочином, вбивством, оскільки ми прямо, свідомо і добровільно забираємо у людини передчасно її життя», – підкреслив Патріарх Святослав.