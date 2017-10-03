На Х Екуменічному тижні у Львові дискутували про гідність на шляху оновлення України

У рамках Х Екуменічного тижня у Львові 4 жовтня відбулася вiдкрита дискусія «Гідність – Служіння – Солідарність: на шляху оновлення країни». Серед спікерів були проф. д-р Алоіс Бух – професор морального богослов’я, Владика Йосиф Мілян – керівник пасторально – міграційного відділу, Володимир Турчиновський – директор міжнародного інституту етики та проблем сучсності та Ярослав Рущишин – підприємець і громадський діяч. А модерував захід головний редактор журналу «Патріархат» – Анатолій Бабинський. Про це РІСУ повідомили організатори - Інститут екуменічних студій УКУ.

Проф. д-р Алоіс Бух сконцентрував свою увагу на сім’ї. Саме це, на його думку, осередок і школа гідності, служіння і солідарності. Однак він також зазначив, що велику роль у родині відіграє церква. Він наводив статистичні данні, згідно з якими 95 тисяч дітей піддаються психологічному впливу розлучень. Алоіс визначив поняття гідність визначив як базову цінність у всіх між людських стосунках. Також він закликав до молитви заради милосердя Божого. Наприкінці доповіді він визначив екуменічний тиждень як концентрацію теоретичних ідей, які згодом неодмінно перетворяться на практичні дії.

Владика Йосиф Мілян будував свою доповідь навколо дітей і молоді. Вони, на його думку, мають бути основною увагою майбутнього. У його доповіді багато йшлося про еміграцію українців та цінності в їхніх життях. Він зазначив, що зараз перед молоддю постає важкий вибір. Адже життя сповнене цінностями прирівнюється у більшості до пожертви. Далі йшлося про кар’єру та добробут як найвищі життєві цінності та про невтішні результати виховання дітей у такій атмосфері. Закінчив свою доповідь він закликом до усіх українців з різних куточків планети – бути солідарними.

Наступним почав дискутувати Володимир Турчиновський. Назва його доповіді «Від революції гідності до освіти з гідністю» повністю відображає розвиток його думки під час виступу. На початку він нагадав про Революцію Гідності та поставив декілька риторичних запитань. Чим неабияк змусив замислитись над тим, чи готові ми бути гідними саме зараз, у такий важливий післяреволюційний період. Зазначив також, що зараз ми живемо у час гібридної політики, гібридної війни та гібридних почуттів. Такий світ він назвав «Після правди». У ньому сім’я – не сім’я, свято – не свято, кохання – не кохання, а стосунки – не стосунки. У такий час він дав дві поради – виховувати вільних людей та виготовляти добрі новини. Саме це, на його думку, є шляхом до визволення.

Наприкінці семінару Ярослав Рущишин розповідав про бізнес та важливість довіри і гідності у ньому. Після виступів доповідачів дискусія набула відкритої форми, та до обговорення долучились слухачі. Далі говорили на хвилюючі теми реабілітації військових, повернення талановитих дітей в Україну з закордону та важливість сплати податків.