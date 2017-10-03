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У Львові сьогодні стартує Х Екуменічний соціальний тиждень
4 жовтня 2017, 08:55 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Десятий Екуменічний соціальний тиждень розпочнеться сьогодні, 4 жовтня, Божественною Літургією в храмі св. Софії-Премудрості Божої УКУ (поч. 13:20). Цьогорічний ювілейний форум присвячений темі «Гідність-Служіння-Солідарність: На шляху оновлення країни».
Як повідомили організатори — Інститут екуменіних студій УКУ, «ця тема завжди буде актуальною, адже принципи солідарності, справедливості, любові до ближнього є необхідним у подоланні гострих проблем, а особливо в часи трансформації суспільства, військових дій і загальної нестабільності. Це питання актуальне не лише для України, але і для цілого світу. Адже добрі приклади об’єднання громадян у кризовий час показують нам, що принцип взаємодопомоги допомагає знаходити порозуміння та вирішувати конфлікти».
ЕСТ триватиме 4-7 жовтня і передбачає три дискусійні майданчики:
- «Гідність-Служіння-Солідарність: на шляху оновлення країни»,
- «Солідарність націй vs національний егоїзм»,
- «ЗМІ як інструмент формування громадської думки»,
круглий стіл «Інклюзивне суспільство як показник зрілості нації», семінар Українського християнського академічного товариства «Єдність християн України – новий формат».
У рамках форуму відбудеться презентація україномовного перекладу книги «Фотієва схизма: історія і легенда» Франтішека Дворника, а також нагородження переможців конкурсу «Репортери надії в Україні».
Завершиться Х Екуменічний соціальний тиждень у суботу, 7 жовтня, виставкою-ярмарком соціальних організацій і робочею майстернею (workshop) «Розвиток лідерських якостей» у центрі Львові.
У заходах ЕСТ візьмуть участь священнослужителі різних конфесій, науковці і громадські діячі з різних регіонів України та закордону, представники влади, вишів та журналісти.
«Екуменічні соціальні тижні мають колосальне значення для українського суспільства. Перебуваючи серед наших емігрантів за кордоном в різних країнах та спілкуючись щиро з ними, чуємо основні причини, чому вони там опинились. Головна причина полягає в тому, що в Україні вони не почуваються гідно, не відчувають безпеки, не мають соціального захисту. Наше завдання – зробити все, щоб люди не покидали своєї рідної держави. Через зустрічі, форуми, доповіді під час Екуменічного соціального тижня ми прагнемо звернути увагу влади та суспільства на ці проблемні питання. Хочемо, щоб люди відчули перспективу самореалізації, перспективу для своїх дітей і не піддавались депресії. Наша основна місія – змінити суспільство і подарувати людям відчуття безпеки та надії», – наголосив на прес-конференції перед початком ЕСТ о. д-р Богдан Прах, ректор Українського католицького університету.
Детальна програма Десятого Екуменічного соціального тижня
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