Архиєреї УГКЦ та УПЦ КП освятили новий завод, який урочисто відкрив Порошенко

29 вересня 2017 року в місті Коломия на Івано-Франківщині відбулось урочисте відкриття та освячення заводу "LEONI", приурочене 100-літньому ювілею компанії. На урочистому заході було звершено чин освячення заводу, який очолили архиєпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир (Війтишин) УГКЦ та єпископ Коломийський і Косівський Юліан (УПЦ КП), повідомляє "Релігія в Україні"з посиланням на сайт УПЦ КП.

Архиєреям співслужили священики УГКЦ і УПЦ КП. До присутніх звернувся єпископ Юліан, який привітав керівництво компанії, працівників та гостей заходу із визначною подією. Також архіпастир зазначив, що наступного року Україна відзначатиме 1030-ту річницю Хрещення Руси-України, коли відбулося приєднання до сім'ї християнських цивілізованих держав Європи, і сьогоднішня подія відкриття великого заводу також є однією із ланок, яка єднає Україну з Європою.



Після цього єпископ Юліан окропив керівництво, працівників та приміщення заводу освяченою водою.



Далі відбулась урочиста прес-конференція, на якій виступили голова ради директорів Концерну LEONI Мартін Штюттем, генеральний Директор дочірньої компанії Leoni AG в Україні Штефан Шмідт, Коломийський міський голова Ігор Слюзар.



Опісля на урочисте відкриття прибув президент України Петро Порошенко, який звернувся до присутніх із промовою. Також слово мали голова ради директорів концерну LEONI Мартін Штюттем та посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Вольфганг Райхель.



Після цього глава держави урочисто запустив виробництво нового заводу.



На урочистому відкритті заводу були присутні голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук, народні депутати, Коломийський міський голова Ігор Слюзар, голови районних адміністраій області, представники підприємств та установ Івано-Франківської області, представники ЗМІ та громадських організацій.