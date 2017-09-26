Архиєпископ УПЦ КП став лауреатом престижної премії

1 жовтня 2017, 10:09 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

29 вересня відбулось засідання журі Полтавської обласної премії імені Юрія ГОРЛІСА-ГОРСЬКОГО, заснованою облрадою з метою сприяння національно-патріотичному вихованню молоді. Про це повідомляє Кременчуг Тоdау.

Члени журі ознайомилися з матеріалами, поданими на здобуття премії, розглянули діяльність претендентів. Про це повідомили у Полтавській обласній раді.

За результатами голосування, лауреатами обласної премії імені Юрія Горліса-Горського у 2017 році стали:

– у номінації «Національно-патріотичне виховання» Олена Свиридова, вчитель історії та правознавства Полтавської гімназії № 17 Полтавської міської ради – за вагомий особистий внесок у національно-патріотичне виховання молоді;

– у номінації «Захисник України» – Едуард Горошочок, учасник бойових дій АТО – за сумлінну військову службу, зразкове виконання військового обов’язку;

– у номінації «Урок мужності» – Олексій Лапко, виконуючий обов’язки директора Піщанської ЗОШ I-III ступенів ім. Л.М. Дудки Решетилівської районної ради, учасник бойових дій АТО – за активну військово-патріотичну роботу з молоддю, підготовку молоді до захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;

у номінації «Волонтерська діяльність» – владика Федір (Бубнюк), архиєпископ Полтавський і Кременчуцький Української Православної Церкви – за розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним Силам України, надання допомоги родинам загиблих героїв.

– у номінації «Мистецтво» – Олександр Ілюха, історик, дослідник – за книгу «Котелевщина в роки радянсько-німецької війни (1941-1945)».

Нагородження лауреатів відбудеться 14 жовтня на урочистостях, присвячених Дню Захисника України.

 

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теги до статті:АТО,Благодійність,Нагороди,Федір (Бубнюк)
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