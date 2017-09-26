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Архиєпископ УПЦ КП став лауреатом престижної премії
1 жовтня 2017, 10:09 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
29 вересня відбулось засідання журі Полтавської обласної премії імені Юрія ГОРЛІСА-ГОРСЬКОГО, заснованою облрадою з метою сприяння національно-патріотичному вихованню молоді. Про це повідомляє Кременчуг Тоdау.
Члени журі ознайомилися з матеріалами, поданими на здобуття премії, розглянули діяльність претендентів. Про це повідомили у Полтавській обласній раді.
За результатами голосування, лауреатами обласної премії імені Юрія Горліса-Горського у 2017 році стали:
– у номінації «Національно-патріотичне виховання» Олена Свиридова, вчитель історії та правознавства Полтавської гімназії № 17 Полтавської міської ради – за вагомий особистий внесок у національно-патріотичне виховання молоді;
– у номінації «Захисник України» – Едуард Горошочок, учасник бойових дій АТО – за сумлінну військову службу, зразкове виконання військового обов’язку;
– у номінації «Урок мужності» – Олексій Лапко, виконуючий обов’язки директора Піщанської ЗОШ I-III ступенів ім. Л.М. Дудки Решетилівської районної ради, учасник бойових дій АТО – за активну військово-патріотичну роботу з молоддю, підготовку молоді до захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;
– у номінації «Волонтерська діяльність» – владика Федір (Бубнюк), архиєпископ Полтавський і Кременчуцький Української Православної Церкви – за розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним Силам України, надання допомоги родинам загиблих героїв.
– у номінації «Мистецтво» – Олександр Ілюха, історик, дослідник – за книгу «Котелевщина в роки радянсько-німецької війни (1941-1945)».
Нагородження лауреатів відбудеться 14 жовтня на урочистостях, присвячених Дню Захисника України.
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