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“Геть московського попа ” – листівки з таким написом з’явились на Житомирщині
1 жовтня 2017, 09:50 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
“Геть московського попа з Житомирщини” — такі листівки з символікою «Національного Корпусу» розклеїли невідомі 29 вересня у місті Малин Житомирської області. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.
Ці листівки, а також написи з погрозами виявила дочка священика, настоятеля церкви ікони Божої Матері Казанської, коли направлялася до школи.
Настоятель храму протоєрей Павел Линник розповів, що, як виявилося пізніше, таблички з таким погрозами розклеєні у багатьох місцях. Священик пов’язує ці події з тим, що нещодавно за ініціативи Української Православної Церкви Московського Патріархпту в Малині на території місцевого коледжу встановили пам’ятник святому рівноапостольному князю Володимиру. Щоправда, у листівках про статую нічого не сказаного.
«Наш храм знаходиться на території лісотехнічного коледжу. Невідомі розклеїли свої погрози не тільки біля церкви, при цьому пошкодили храмову табличку, а й на території усього навчального закладу», — зазначив він.
Настоятель церкви ікони Казанської Божої Матері повідомив, що написав заяву в поліцію, озвучивши свої побоювання.
«Відчуття загрози є, тому, що пам’ятник, який ми встановили, дерев’яний, сьогодні вони написали щось, а завтра може і балончик з сумішшю запальною полетіти. Це дуже серйозно. В фейсбуці невідомі під різними псевдонімами вже писали, що прийдуть зносити пам’ятник», — сказав він.
Напередодні й директор Малинського лісотехнічного коледжу повідомляв, що мав погрози щодо пам’ятника.
Поліція, за словами отця Павла, завірила, що буде шукати зловмисників: ««Нам релігійної війни в місті не потрібно», — сказали правоохоронці».
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