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Мешканців Львова запрошують долучитися до поминальної молитви за Героями АТО та Небесної сотні
30 вересня 2017, 11:22 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Кожної останньої суботи місяця з благословення Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ Ігоря (Возьняка) на Личаківському кладовищі у Львові молитимуться за Героїв АТО та Небесної сотні. Панахиду служитимуть капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла.
Сьогодні на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища поминальна молитва за загиблими героями відбудеться об 11.00. Також, о 9:00 год. у Гарнізонному храмі служитимуть Божественну Літургію за померлих та панахиду.
Усіх мешканців Львова, як інформує сайт “Капеланство.ifo”, запрошують якнайчисельніше долучитись до спільної молитви.
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