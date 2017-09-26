Мешканців Львова запрошують долучитися до поминальної молитви за Героями АТО та Небесної сотні

Кожної останньої суботи місяця з благословення Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ Ігоря (Возьняка) на Личаківському кладовищі у Львові молитимуться за Героїв АТО та Небесної сотні. Панахиду служитимуть капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла.

Сьогодні на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища поминальна молитва за загиблими героями відбудеться об 11.00. Також, о 9:00 год. у Гарнізонному храмі служитимуть Божественну Літургію за померлих та панахиду.

Усіх мешканців Львова, як інформує сайт “Капеланство.ifo”, запрошують якнайчисельніше долучитись до спільної молитви.