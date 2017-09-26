Мешканців Львова запрошують долучитися до поминальної молитви за Героями АТО та Небесної сотні

30 вересня 2017, 11:22 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Кожної останньої суботи місяця з благословення Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ Ігоря (Возьняка) на Личаківському кладовищі у Львові молитимуться за Героїв АТО та Небесної сотні. Панахиду служитимуть капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла.

Сьогодні на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища поминальна молитва за загиблими героями відбудеться об 11.00. Також, о 9:00 год. у Гарнізонному храмі служитимуть Божественну Літургію за померлих та панахиду.

Усіх мешканців Львова, як інформує сайт Капеланство.ifo”, запрошують якнайчисельніше долучитись до спільної молитви.

 

Система Orphus
теги до статті:АТО,Гарнізонний храм свв. ап. Петра і Павла у Львові (кол. єзуїт. кост.),Ігор (Возьняк),Небесна сотня
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 30 вересня 2017, 11:59

      "Суспільне невдоволення тотальним порушенням Божих Заповідей спонукало вільних гідних особистостей вийти на Майдан" - що призвело до вибухового росту тотальності порушення Божих Заповідей

    • Matt Marcyniuk | 29 вересня 2017, 23:43

      By entering the jurisdiction of the Eccumenical Patriarchate, the UOCofUSA abandoned the church in Ukraine, ignoring the dreams, wishes, and principles of its founders Metropolitan Lypkivsky,

    • dutchak1 | 29 вересня 2017, 18:26

      Яке поважне зібрання і яким пустим воно зайняте! Зібрання ілюструє ідею, що ніби-то наукою і науковими методами можна створити Соборну Україну та Київську Церкву і для цього треба часто і багато

    • Ігор Мицько | 29 вересня 2017, 15:24

      І шо воно значить те "екзарх"? Представник України в Харківській Державі?

    • Василий Петров | 29 вересня 2017, 14:44

      Т.о. обязанность любого священника заключается в предотвращении и пресечении формальной исповеди кающегося, состоящей из одного лишь перечисление грехов пусть даже и прослезившимся. Невзирая на

    Популярні статті місяця