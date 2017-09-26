Глава УГКЦ та Патріарх УПЦ КП підтримали ідею облаштувати меморіал на місці єврейського кладовища у Самборі

Глава УГКЦ Святослав спільно із Патріархом УПЦ КП Філаретом 25 вересня 2017 року звернулися до влади і мешканців м. Самбора на Львівщині із закликом облаштувати меморіальний комплекс у районі єврейського кладовища. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Кажуть, що війна не завершена, поки належно не вшановані її жертви. У місті Самборі, у районі єврейського цвинтаря, знайшли свій останній земний спочинок чимало людей різних національностей. Зокрема, нацисти знищили там багато євреїв, серед яких було розстріляно і тих українців-християн, хто намагався їх врятувати; поховані на цьому місці і українські воїни-повстанці, які змагались за волю і кращу долю України в боротьбі проти німецьких і радянських окупантів», − пишуть у зверненні Предстоятелі Церков.

Патріарх Святослав і Патріарх Філарет із сумом констатують, що «на початку ХХІ століття ця «земля крові» досі належним чином не облаштована».

«Нашим прямим обов’язком є пошанувати покійних, якої б національності чи релігії вони не були. Тому ми схвально ставимося до пропозиції облаштувати на цьому місці меморіальний комплекс, який представить історію співжиття українців і євреїв в трагічний період історії нашої землі, а також належним чином вшанує жертв тоталітарного окупанта», − наголошують автори документа.

«Сподіваємося, що попередньо розроблений проект, доопрацьований за участю самбірчан, найближчим часом буде реалізований і стане не тільки архітектурною окрасою міста Самбора, а й прекрасним прикладом міжнаціонального і міжрелігійного порозуміння, яким захоплюватимуться в Україні і світі», − ідеться у спільному Зверненні Глав УГКЦ та УПЦ КП.

Глава Української Греко-Католицької Церкви разом із Предстоятелем Української Православної Церкви Київського Патріархату звернулися до місцевих народних обранців Самбора з проханням прийняти необхідні для цього рішення, яких вимагає українське законодавство і добро місцевої громади.