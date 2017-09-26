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Міграційна служба України втішила УПЦ (МП) щодо біометрики
28 вересня 2017, 09:00 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
У відповідь на звернення Священного Синоду УПЦ (МП) від 26 липня 2017 р. (журнал №16) до представників української влади з приводу звернень віруючих громадян щодо введення біометричних паспортів, Міграційна служба України надіслала на адресу предстоятеля УПЦ лист №1224 від 26.07.2017 року із відповідним роз’ясненням, повідомляє "Релігія в Україні".
Зокрема, у листі міграційного відомства зазначається, що паперові паспорти всіх видів діятимуть до терміну завершення їх дії, однак, при отриманні нових паспортів з 14-річного віку, або при втраті чи продовженні дії паспорта державні органи видаватимуть лише пластикові карти із електронним носієм. Альтернативи такому виду документу не передбачається.
Також зазначається, що інформація про особу, яка вноситься до паспорту, оформлюється із забезпечення норм Конституції про заборону втручання в особисте та сімейне життя та дотримання інших прав і свобод людини. Після завершення ідентифікації особи, в Держреєстрі формується унікальний номер.
Зокрема до безконтактного електронного носія, який має міститися у паспорті, вносяться такі дані: назва держави, назва документу, ім’я особи, стать, громадянство, дата народження, унікальний номер запису в реєстрі, номер документа, дата видачі та закінчення строку дії документа, уповноважений суб’єкт, що видав документ, місце народження, відцифрований образ обличчя та підпис особи. Ці дані будуть вноситися до документу відповідно до звернення заявника.
Крім того, вноситься податковий номер. У разі його відсутності проставляється слово «Відмова».
Міграційна служба повідомила про гарантування права на відмову вносити до паспорту відцифровані відбитки пальців.
Нагадаємо, що глави УГКЦ та УПЦ КП закликають не боятися біометричних паспортів, а в УПЦ (МП) хвилюються за своїх віруючих.
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