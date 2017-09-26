Україна ще не готова до заборони абортів на законодавчому рівні, - Патріарх УГКЦ

Церква підтримує заборону абортів в Україні на законодавчому рівні, бо вважає це гріхом. Однак держава, люди ще не готові до запровадження такого закону.

Таку думку висловив Патріарх Святослав (Шевчук) у програмі «Живого ТБ» «Відкрита Церква», повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Україна, на жаль, ще не готова до заборони абортів на законодавчому рівні, оскільки живе в абортивному менталітеті. Багато років аборт у нас вважався чимось дозволеним, і якщо його зараз заборонити, то це сприйматиметься людьми як обмеження їхніх прав», - сказав першоєрарх.

Глава УГКЦ зазначив, що Церква підтримує заборону абортів , оскільки вважає, що основою будь-якого демократичного суспільства є захист життя його членів.

«Церква вважає аборт тяжким гріхом, який глибоко ранить людину. Я ще не зустрічав жодного серйозного лікаря, який би сказав, що аборт – це щось добре. Бо коли чиниться аборт, страждає тіло, душа і, очевидно, страждає людський дух».

На думку Патріарха, сама заборона нічого не вирішує, бо її завжди можна обійти. До України, наприклад, приїжджають робити аборти жінки з країн, де штучне переривання вагітності заборонене законом.

«Тому, гадаю, найважливіше є усвідомити усім нам, а не тільки жінкам, як це часто думають, те, у чому полягає моральне зло такого вчинку і які він має наслідки для всього суспільства», - зазначив він.

«Сучасна медицина, сучасна наука нам чітко каже, що людський зародок, ембріон – це не є істота на нижчих стадіях еволюції, як вчили в радянських медичних інститутах, це не частина, клітина, орган тіла матері, а окремий організм, окрема особа – людина. Тому, коли роблять аборт, то вбивають людину на ранніх стадіях її життя. Тут ми мусимо себе запитати: чи ми можемо стверджувати право кого-небудь на вбивство іншої людини?!» – наголосив Глава УГКЦ.