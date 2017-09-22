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В Аушвіці відбулася Міжнародна зустріч «Європейська молодь за світ без насильства»
25 вересня 2017, 10:12 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
«Європейська молодь за світ без насильства», – під таким гаслом 500 представників студентської молоді з Польщі, Чехії, Румунії, Росії, Словаччини, Угорщини та України зібралися на V-ту міжнародну зустріч молоді проти насильства у світі, яка від 21 до 24 вересня 2017 року відбувалася в Аушвіці, Польща.
За інформацією Радіо Ватикану, ця зустріч, ініціатором якої є міжнародна спільнота Святого Еґідія, що діє також і в Україні, була продовженням нещодавніх європейських ініціатив, а саме міжнародної зустрічі молоді за мир у Європі, що відбулась в Барселоні (Іспанія) 25-27 серпня, та міжнародної молитовної зустрічі 300 релігійних лідерів у Мюнстері-Оснабрюці (Німеччина).
Студентська молодь прагне пригадати насильство ІІ Світової Війни та висловити переконання у тому, що сьогодні слід будувати мирне співжиття, відкриватись одні на одних та дбати про культуру єднання, а не поділу, що сьогодні панує в багатьох країнах.
Програмою міжнародного заходу передбачене було свідчення Ріти Пріґмор, жертви медичних експериментів нацистів.
22 вересня 2017 р., юнаки та дівчата відвідали музей-концтабір Аушвіцу та пройшли мовчазною ходою концтабором Біркенау, де поклали вінки перед монументальним пам’ятником жертвам концтабору.
«Молодь за Мир», що є рухом молоді спільноти Святого Еґідія, присутній у різних європейських країнах та на інших континентах. Члени руху беруть учать в акціях солідарності щодо безхатченків, похилих віком осіб, дітей у Школах Миру. Вони прагнуть вказати на помилковість логіки поділів та відкинення бідних і тих, яких вважають інакшими; наголошують на мирі як на альтернативі протиставленням та насиллю, що й далі проявляються в різних країнах світу також і сьогодні, як наприклад, війні на сході України, що триває вже понад три роки.
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