Патріарха Філарета нагородили вищою миротворчою відзнакою Українського Посольства Миру

22 вересня 2017 року повноважний представник Української Ради Миру, меценат Андрій Горчаков, голова Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Заслужений працівник культури України М. І. Бур'янова і директор Центру пам'яткознавства НАНУ О. М. Титова зустрілись зі Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, щоб вручити йому вищу миротворчу відзнаку Українського Посольства Миру "Орден миру" I ступеня на знак його видатної гуманістичної діяльності.

Предстоятель Київського Патріархату висловив подяку за високе визнання його патріотичної діяльності та благословив Андрія Горчакова на створення Південноукраїнського християнського прес-центру і будівництво чоловічого монастиря у Миколаївський області, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.