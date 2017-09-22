Патріарха Філарета нагородили вищою миротворчою відзнакою Українського Посольства Миру

24 вересня 2017, 13:56 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

22 вересня 2017 року повноважний представник Української Ради Миру, меценат Андрій Горчаков, голова Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Заслужений працівник культури України М. І. Бур'янова і директор Центру пам'яткознавства НАНУ О. М. Титова зустрілись зі Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, щоб вручити йому вищу миротворчу відзнаку Українського Посольства Миру "Орден миру" I ступеня на знак його видатної гуманістичної діяльності.

Предстоятель Київського Патріархату висловив подяку за високе визнання його патріотичної діяльності та благословив Андрія Горчакова на створення Південноукраїнського християнського прес-центру і будівництво чоловічого монастиря у Миколаївський області, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

 

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теги до статті:Нагороди,Філарет (Денисенко)
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    Останні коментарі

    • Учкудук | 24 вересня 2017, 10:54

      Папу звинуватили у єресі: ttp://u-news.com.ua/49734-papu-rimskogo-obvinili-v-eresi.html

    • Микола Третяк | 23 вересня 2017, 10:25

      Ботокс і шизуха прогресують.

    • Іванна Левкович-Яворська | 22 вересня 2017, 19:27

      фейсбук

    • Оленка | 22 вересня 2017, 18:38

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    • Оленка | 22 вересня 2017, 18:27

      Щось на кшталт: "Візьмемо цей стакан цукру,із нього виходить, що астероїд летить на Землю, а борщ у моєї бабусі позавчора був надзвичайно смачним". Із вказаних Зорею фактів аж ніяк не

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