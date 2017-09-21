Активісти закликають Уряд і Парламент не слухати Церкву і ратифікувати Стамбульську конвенцію

В центрі столиці, в урядовому кварталі, сьогодні активісти проводять ходу «Разом за мир проти насильства!». О 8:30 ранку учасники розпочали мітинг біля Кабінету Міністрів України.

Протестувальники вимагають від Уряду створити на місцевому рівні мережі спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї.

Як зазначають учасники руху такі заклади нині відсутні у Вінницькій, Київській, Полтавській, Харківській та Херсонській областях.

Через годину протестувальники перемістились під будівлю Верховної Ради України. Вони вимагають від парламентарів ратифікації Стамбульської конвенції щодо протидії домашньому насильству.

На акції протесту лунають зокрема і такі гасла: «Україна – світська держава» та «Слухайте не лише Раду Церков, чуйте голоси постраждалих від насильства»

Проблема домашнього насильства є поширеною в Україні. В 2016 році на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, діяльність якої забезпечує Громадська організація «Ла Страда-Україна» надійшло 38 547 дзвінків, з яких 90,1% – стосуються домашнього насильства.

За перше півріччя 2017 року було отримано 15 512 дзвінків, 95,4% з яких – щодо домашнього насильства. Під час консультацій на «гарячій» лінії постраждалі неодноразово порушують питання щодо надання їм безпечного місця перебування, доступу до правосуддя, не реагування поліції та покарання кривдника за вчинені дії тощо.

Ця акція є частиною Європейської кампанії StepUp! (Крок вперед!), яку в травні 2016 року розпочала Європейська мережа жінок проти насильства WAVE (Хвиля). Організації-члени WAVE в Україні: Громадська організація «Ла Страда-Україна», Інформаційно-консультативний жіночий центр, СМГМО «Міський Кризовий Центр», Національна рада жінок України, Health rights і МБФ Українська фундація громадського здоров’я, Центр соціальних та ґендерних досліджень, а також Міжфракційне об’єднання «Рівні можливості» долучилися до цієї кампанії.

Нагадаємо, що проти Ратифікації Стамбульської конвенції виступає Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Релігійних діячів непокоїть впровадження в законодавче поле України ідеології "ґендеру".

Тепер під “ґендером” пропонують розуміти не стать – жіночу та чоловічу, а “соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків”.

Ці побоювання підкріпляються тим, що Конвенція гарантує захист від дискримінації за ознакою “ґендерної ідентичності” та “сексуальної орієнтації”, що робить поняття “ґендер” залежним не від природних статевих ознак, а від самоідентифікації особи. У підсумку, наявні в законодавстві України поняття “ґендеру”, “ґендерної рівності”, “ґендерної політики”, “ґендерно-правової експертизи” через Стамбульську Конвенцію можуть бути витлумачені не в розумінні рівності жінок і чоловіків, а в інтересах осіб, які ідентифікують себе як жінки або чоловіки.

Такий підхід, на думку Ради Церков, може зробити Стамбульську Конвенцію інструментом для популяризації в українських школах і університетах нових “ґендерних ролей” та одностатевих стосунків, що було б згубним шляхом для України.